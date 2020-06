Una mala para Newell's: Formica pasará por el quirófano

Mauro Formica pasará por el quirófano a principios de la semana que viene. El propio médico de Newell's, Juan Ignacio Bóttoli, le explicó ayer a Ovación que el Gato "será operado por una pubalgia. Lo que se le hará en la cirugía es reforzar la zona inguinal porque tiene una pequeña hernia que le puede estar generando los síntomas de dolor”. Y el facultativo además expresó que la recuperación le demandará un período de entre "dos o tres meses”.

Así el diez del conjunto leproso seguirá en boxes para terminar de rehabilitarse de una dolencia molesta como la pubialgia, que primero fue tratada de manera kinésica, pero como por esa vía no se resolvió ahora será intervenido quirúrgicamente.

"Tenía un dolor en toda la zona inguino pubiana y uno de los componentes del dolor es la patología de la pequeña hernia que tiene" "Tenía un dolor en toda la zona inguino pubiana, por eso se le dice pubalgia y uno de los componentes del dolor es la patología de la pequeña hernia que tiene. Un cirujano general le realizará una cirugía para reforzarle la zona inguinal, donde hay una pequeña hernia, para poder resolverla y que no le siga molestando”, describió el doctor Bóttoli.

El último partido del Gato antes de la pandemia fue el 8 de febrero de 2020 cuando empató 0 a 0 en el Coloso ante Estudiantes, donde fue reemplazado por una dolencia en el pubis por Braian Rivero, a los 24 minutos del primer tiempo.

A partir de allí, Formica fue tratado de la pubalgia en los últimos meses con terapia de kinesiología y se discontinuó el tratamiento por el tema del distanciamiento social. Como no terminó de resolver la dolencia con esa rehabilitación, a pesar de estar mejor, se decidió la opción quirúrgica. Y, además, al tener una pequeña lesión inguinal se optó por operarlo para reforzarle la zona.

El médico de Newell's manifestó que "Nosotros ya sospechábamos que podía tener una hernia. Se constató por la ecografía" "nosotros ya sospechábamos que podía tener una hernia. Se constató por la ecografía. Por lo general en las pubalgias, las hernias deportivas, la inguinal o las lesiones de cadera se toma un período de no menos de tres meses para evaluar cuál es la evolución del tratamiento conservador por lo que generalmente no se operan de entrada. No es una patología que se opere de inicio y se tiene que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona el tratamiento no quirúrgico. El último recurso es la cirugía. Y el plazo de recuperación ahora es entre dos y tres meses. La operación sería en los primeros días de la semana que viene”.

Ayer al mediodía el club anunció la intervención quirúrgica del Gato Formica y ahora a principios de la semana que viene será intervenido para resolver una dolencia que en este 2020 le impidió estar en óptimas condiciones para desplegar todo su talento dentro la cancha. "Considerando que el futbolista no alcanzó una óptima evolución de su pubalgia con un tratamiento conservador, como se suele proceder inicialmente en este tipo de lesiones, se decidió realizar una intervención quirúrgica”, expresó el parte médico oficial de Newell’s.

Los números del Gato

Mauro Formica (32 años) es un producto genuino de la cantera de Newell’s. Hizo todas las inferiores de AFA en el club donde debutó hace más de 18 años, el 2 de marzo de 2002 ante Argentinos Jrs (L) 1-1, en novena división. En los juveniles disputó 119 partidos (de novena a cuarta) donde convirtió 58 goles. Es el volante ofensivo con más goles en la historia de las inferiores de AFA rojinegras.

Sus buenas actuaciones en inferiores hicieron que debute en reserva solo con 16 años. Fue el 5 de diciembre de 2004 cuando la Lepra le ganó 1 a 0 a Gimnasia (LP) en el Parque con gol de Nicolás Spolli. En esta división disputó 33 partidos y conquistó 6 goles (dos ante Racing, dos a Tigre, Godoy Cruz y Rosario Central).

Tenía 18 años cuando debutó en primera división. Fue el 29 de septiembre de 2006 cuando la Lepra igualó 1 a 1 con Colón en Santa Fe, con gol de Carlos Araujo. Aquella noche, Nery Pumpido lo hizo ingresar a los 85’ en lugar del paraguayo Santiago Salcedo.

En todos sus ciclos en la primera de Newell’s lleva jugados 177 partidos (139 como titular y 38 ingresando desde el banco de suplentes). Disputó 161 encuentros por torneos de Liga en AFA, 2 en la Copa Libertadores 2010 ante Emelec, 6 en la Copa Sudamericana 2010, 6 en la Copa Argentina y 2 en la Copa Superliga.

Hizo 32 goles: 29 en torneos de AFA y tres en la Copa Sudamericana (uno a Estudiantes de penal en el Coloso y dos a San José Oruro de Bolivia). Al equipo que más goles hizo es a Gimnasia (LP) (5 goles) y se dio el gusto de convertir dos veces en un clásico ante Rosario Central (2009 1-1 en el Gigante a Jorge Broun y 2017 1-3 en el Coloso a Diego Rodríguez).

Con él en cancha la Lepra ganó 66, empató 54 y perdió 57. Fue amonestado 29 veces y tiene una conducta intachable ya que nunca fue expulsado con la camiseta rojinegra. Ejecutó 3 penales de los cuales convirtió dos y el otro se lo atajó (3/9/2018) Cristian Luccheti de Atlético Tucumán (L) 1-2, pero en el rebote el Gato convirtió el gol.

Dos números

329 partidos lleva Formica defendiendo los colores de Newell’s: 119 en inferiores AFA, 33 en reserva y 177 en primera.

96 goles del Gato en Newell's: Son 58 entre novena y cuarta, 6 en reserva y 32 en primera división.