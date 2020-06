Tratativas de Central con el Toro Acuña por un juicio

Sumó un impensado dolor de cabeza. La tesorería auriazul cruje en toda su estructura. Central no tiene escapatoria y ahora deberá abonarle 17 millones de pesos a Roberto Toro Acuña en concepto de una deuda que se gestó bajo el mandato de Pablo Scarabino. El ex volante había recurrido en 2007 a la justicia, que ahora falló a su favor y el club de Arroyito tendrá que sacar agua de las piedras para hacer frente a este caso. Los canallas, según certificó Ovación anoche, ya iniciaron contactos con los abogados y el propio paraguayo para ver de qué manera pueden consensuar un plan de pagos. Desde el otro lado recibieron gestos de consideración y el ex futbolista internacional argumentó que está abierto al diálogo e incluso mostró marcada predisposición para aceptar un plan de pago acorde. Sobre todo porque comprende perfectamente el presente financiero de la institución como consecuencia de la pandemia.

"Salió el fallo de la justicia por el reclamo que había formulado Acuña. Es una suma importante para nuestras arcas""Salió el fallo de la justicia por el reclamo que había formulado hace mucho tiempo Acuña. Es una suma importante para nuestras arcas. Sobre todo en este preciso momento, donde todo el sistema financiero y cadena de pagos se cortó”, afirmaron desde Central cuando este medio consultó sobre el tema Acuña.

Las diversas fuentes consultadas además dijeron que "era cuestión de tiempo porque el reclamo se hizo hace años. Ahora hay que afrontar esta situación con la obligación que corresponde. Es duro, pero hay que hacerle frente”. También recordaron que es una "herencia pesada que dejó la gestión de Scarabino”.

El monto a pagarle al Toro Acuña es de 17 millones de pesos más intereses, según confiaron desde la entidad auriazul. Ni bien los letrados canallas fueron notificados pusieron manos a la obra con sus colegas paraguayos para ver de qué manera podían consensuar un plan de pagos.

Incluso, llamaron al ex volante para expresarle la situación que atraviesa el club hoy en día. El ex Zaragoza y Boca, entre otros equipos, no puso reparos de movida y ahora espera que los profesionales sigan el curso de la negociación.

Una de las versiones marca que el fallo salió a la luz ahora como consecuencia de una demanda que había formulado la ex mujer del volante por incumplimiento de la cuota alimentaria. Sin embargo, algunos directivos expresaron desconocer esa información.

Cabe recordar que el paraguayo militó en Central durante la temporada 2006/07. Llegó al club prácticamente por la presencia del Kily González, ya que eran compinches en Zaragoza. El presidente y quien realizó la operación fue Pablo Scarabino.

En consecuencia será momento de ahora en más de redoblar esfuerzos y ver de qué manera la comisión directiva afrontará semejante deuda. Sobre todo en estos tiempos complejos que generó la pandemia del coronavirus.

Sueldo de empleados

La prioridad en Arroyito sigue siendo cumplir con los empleados del club. Por eso la semana próxima esperan cancelar a los más de 400 empleados el pago correspondiente al mes de mayo. También está prevista una reunión con los referentes del plantel profesional para ver si llegan a un nuevo acuerdo con respecto a topes salariales, que no incluirá a los contratos menores, como también a la refinanciación del resto de sueldo.

La recaudación en Central bajó en un 50 por ciento. Sin embargo, la idea de la comisión directiva es mantener la calidad de la estructura institucional.

Desde el club le afirmaron anoche a este medio que están trabajando a rajatabla para hacer efectivo en los próximos días el pago de los sueldos.

Dentro de ese marco y en medio de una crisis financiera generada por la pandemia figura además cumplir con los jugadores y cuerpo técnico, pese a que antes tendrán una charla con los referentes del plantel para ver si logran conquistar una quita temporaria en el porcentaje de la masa salarial, que no contempla a los que menos perciben.