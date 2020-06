La novela del último regreso de Ignacio Scocco a Newell’s entró en su etapa final. Son los capítulos finales de una saga que se presume tendrá un desenlace feliz para todos los rojinegros. No será inmediato, faltan ajustar conversaciones pero no hay dudas de que los deseos de ambas partes, jugador y dirigencia, van en la misma dirección. Y esa es que Nacho, con 35 años recién cumplidos vuelva a vestir la camiseta leprosa, probablemente hasta el retiro. Ayer fue la primera reunión con los representantes del delantero, seguirán conversando y no faltará mucho seguramente para que se anuncie oficialmente que se transformará en jugador de Newell’s.

Scocco estiró el suspenso sobre su continuidad en River hasta el martes, cuando le comunicó a Marcelo Gallardo su decisión de no seguir en el plantel donde consiguió tantas satisfacciones. No fue ninguna sorpresa, el club lo tomó de esa manera, recordó todos sus logros y le dio a Nacho una cálida despedida. Como se recordará, el delantero de Hughes había llegado en 2017 a la entidad millonaria, justamente proveniente de Newell’s, en aquel momento junto al ex canalla Javier Pinola y después de tres años pega la vuelta.

Ignacio Scocco le dio muchos goles y alegrías a River pero en los últimos tiempos, luego de recuperarse de una larga lesión muscular, fue perdiendo terreno en el equipo titular y probablemente eso también influyó a la hora de tomar la decisión de dejar al millonario. En Newell's sabe que su lugar no se lo quitará nadie, que llega para ser el nueve rojinegro En Newell’s sabe que su lugar no se lo quitará nadie, que llega para ser el nueve rojinegro y que además de volver al primer amor puede lograr otros objetivos importantes, como ir por una copa internacional y, ¿por qué no?, pelear el cetro de Víctor Rogelio Ramos (ver página 5), ya que de mantener sus números tranquilamente podría lograrlo.

La expectativa por el final de la novela ya prácticamente menguó. Todo el mundo sabe que no terminará de otro modo que no sea con Ignacio Scocco firmando el contrato y con la camiseta 32 sobre su espalda. Solo que para eso restan cumplimentar algunos pasos.

Leer más: El récord de Ramos

En ese sentido, anoche se reunieron por primera vez los dirigentes leprosos con los representantes de Nacho. A la mesa de la conversación se sentaron el vicepresidente leproso Cristian D’Amico y el secretario deportivo Sebastián Peratta, mientras que del lado del jugador lo hicieron Fabián Soldini y Martín Montero.

Aunque no trascendieron detalles del cónclave, lo que estuvo sobre la mesa de discusión es lo habitual en estos casos: el monto del nuevo contrato de Scocco y la extensión del mismo. Si bien por la edad de Nacho bien podría pensarse en que vuelve para retirarse en Newell’s, nunca se sabe. El caso de Maximiliano Rodríguez así lo atestigua, ya que en su momento partió del club leproso a Peñarol de Montevideo con 36 años y hoy casi con 40, después de una nueva vuelta, anunció su renovación en el parque Independencia.

Por ahora Scocco permanece en su ciudad natal, Hughes, pero puede darse en los próximas horas o días una charla presencial con la dirigencia leprosa para sellar el vínculo, que seguro será por lo menos hasta junio de 2021 pero bien podría darse por más tiempo o con cláusulas automáticas de renovación. Todo eso es lo que está por verse.

En cuanto a si Newell’s puede hacerle ya un contrato a Scocco, por el tema de la deuda con el O’Higgins por Cristian Insaurralde (ver aparte), hay que recordar que Nacho primero debe finalizar su vínculo con River que es hasta el 30 de junio primero debe finalizar su vínculo con River que es hasta el 30 de junio. El nuevo con el club del Parque seguramente será desde el 1º de julio, más allá de que pueda anunciarse antes de esa fecha un acuerdo, algo que seguramente sucederá.

El regreso de Nacho Scocco a Newell’s ya parece cosa juzgada tras el anuncio de su despedida de River a través de un video. A nadie le caben dudas al respecto. Ahora sólo falta ponerlo en papeles. Eso empezó anoche.