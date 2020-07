Primero Nacho Scocco, luego el resto

El prolongado parate por la pandemia, que derivó en una extensa cuarentena, ralentizó todas las cosas. El fútbol argentino por supuesto no estuvo exento y tampoco los clubes de la ciudad. Por eso no hay mayor apuro por nada, ninguna demora parece determinante y cuando hoy se deberían estar definiendo la situación de varios jugadores a los que se les vence el contrato, todo puede esperar. Sobre todo si en el caso de Newell’s la prioridad es otra: el regreso de uno de sus hijos pródigos, Ignacio Scocco. En ese sentido, mañana se agilizarán las negociaciones entre las partes para poder anunciar cuanto antes el retorno de Nacho.

Ya hubo charlas formales entre los representantes del delantero y la dirigencia leprosa. Por supuesto como sucede en estos casos, no hay voces oficiales que brinden detalles. Pero en lo que hubo consenso sin dudas es que Scocco quería esperar a que finalizara su contrato en River Plate, que será precisamente hoy, para darla forma al nuevo vínculo. Esa decisión le puso un freno a las ansias del club rojinegro de anunciar un acuerdo que, más allá de los detalles que se encadenen en el medio, todo el mundo ya da por hecho.

El respeto por las formas entonces del jugador obró en una demora absolutamente razonable El respeto por las formas entonces del jugador obró en una demora absolutamente razonable, más allá del contexto de la pandemia, aunque sin dudas que el parate influyó y mucho para tomarse las cosas con calma. Ningún apuro es hoy justificado, sobre todo cuando hay otros argumentos en el medio como en este caso.

Por eso, oficialmente las negociaciones se reanudarán mañana. ¿Habrá anuncio enseguida? Es una de las posibilidades, así que seguramente será la noticia más buscada durante esa jornada. Ahí se fijaría los términos del vínculo, que sería de un año y medio, con opción a otro más.

Scocco es sin dudas la negociación más importante que lleva Newell’s, pero hoy se vencen los contratos de jugadores importantes como Cristian Lema y Mariano Bíttolo, siempre titulares con Kudelka, además de Matías Orihuela y Ramiro Macagno. Y además a la dirigencia se le sumó una preocupación luego de las inesperadas declaraciones de Santiago Gentiletti, quien puso en duda su continuidad pese a que tiene un año más de contrato.

Ya desprendidos de Rodrigo Salinas, Lucas Albertengo y Nelson Ibáñez, Newell’s quiere que sigan Lema y Bíttolo, pero sólo con el lateral izquierdo hay muchas posibilidades. Claro que en este caso el club debe comprarle parte del pase porque no puede haber otra renovación del préstamo. En su momento se fijaron dos cláusulas: de 400 mil por el 50% del pase y de 700 mil por el 80%.

Newell's no puede hacer uso de la opción de compra de 2 millones de euros que le puso el Benfica por el pase de Lema En cambio, Newell’s no puede hacer uso de la opción de compra de 2 millones de euros que le puso el Benfica por el pase de Lema y sólo podría volver a negociar un préstamo. Allí no le queda otra posibilidad de esperar, pero tiene una gran ventaja. Difícilmente el club luso, que reanudó la competencia, quiera hacerse de un futbolista que al llegar seguramente deberá cumplir cuarentena y que hace más de 100 días que no entrena normalmente.

Mientras, que Orihuela y Macagno no figuraran en el lote de Salinas, Albertengo e Ibáñez, indica que tienen chances de continuar en el Parque. En el caso del lateral zurdo, que debutó de lateral derecho en el Cilindro de Avellaneda ante Racing y conformó a Kudelka, el técnico habría dado el okey para que continuara. En este caso, Newell’s lo contrató a préstamo sin cargo y el jugador llegó de Grecia con el pase en su poder, así que se podría hacer una renovación del vínculo. Mientras que la salida de Ibáñez le renueva las chances a Macagno, que tiene una opción de compra de 700 mil dólares por el 80 por ciento del pase, aunque seguramente se intentará un nuevo préstamo.

Todo eso se verá. Lo primero es lo primero. Y en Newell’s el tema principal es Nacho Scocco.

Sudamericana: campeón virtual

Son tiempos de pandemia, de cuarentena y de pelota parada. En épocas de normalidad, los juegos virtuales eran un complemento para la mayoría pero ahora adquirieron una importancia vital, ya que es el único que permite desarrollar campeonatos. Al menos, en esta región del mundo. Así es como anteanoche finalizó la Copa Sudamericana de esports, con la consagración de Newell’s, acaso un buen augurio para la clasificación lograda por el team de Kudelka en la cancha para la edición 2021.

La modalidad fue 11 versus 11 con el Fifa 2020 y Newell’s se consagró tras ganarle la final a Pitaco Tup de Brasil por 2 a 1. En la semi venció a Shot Esports de Perú 4 a 0, en cuartos a Everton 2 a 1 y en octavos a Ferrocarril Oeste por 3 a 2. En el grupo 5 derrotó sucesivamente a Citizens de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Lomas del Este de Venezuela. Una gran campaña.