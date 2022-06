A cargo de Más Que Dos Producciones, la propuesta “Noches de Piano”, surgió en 2017 con la intención de reunir a pianistas de primerísimo nivel, reconocidos en distintos géneros musicales. La idea es brindar a los músicos y músicas rosarinas un espacio donde puedan compartir junto a otros colegas de distintas trayectorias, así como también convocar a los artistas más jóvenes.

Madreselva es un quinteto local que se expresa a través de los lenguajes de la música portuaria y litoraleña. Surge a comienzos de 2017 haciendo foco en géneros fuertemente identitarios de la región, como el tango y el chamamé. Además, es una de las pocas agrupaciones de la ciudad integrada en su totalidad por mujeres.

78453068 (1).jpeg El ciclo cerrará con el dúo conformado por Hernán Jacinto y Javier Malosetti (foto).

“Con Madreselva hacemos principalmente tango y chamamé, música del Río de La Plata, también algunos candombes. Nuestro objetivo siempre fue impulsar la música nueva, tanto desde nuestras composiciones como de músicas que son actuales, pero siempre respetando los rasgos más característicos de estos géneros. Hay algunas cuestiones más contemporáneas que se pueden escuchar, pero siempre con un fuerte arraigo en el territorio y en las tradiciones”, explica la pianista Victoria Aiello. Completan el quinteto Dani Lesté en guitarra, voz y composición; Cecilia Zabala en contrabajo, Lucía Coggiola en bandoneón, y Milena De Giorgio en viola.

“Formamos este grupo siendo todas mujeres y no fue una decisión arbitraria, fue algo que se pensó desde un primer momento. En principio, por una cuestión de deseo personal de trabajar con amigas, con colegas, con compañeras de confianza, y trabajar en otro contexto que no sé si es mejor o peor, pero sí es diferente. Trabajar solamente con mujeres fue la primera motivación, luego nos dimos cuenta de que también teníamos como una especie de «deber de militancia» desde el lugar que nos toca”, aseguró Aiello.

“En relación a lo que sucede en la escena local -continúa la artista-, hay un montón de pibas que se van animando a ocupar todos estos espacios que no solamente son desde la parte interpretativa como música, sino con todo lo que está por detrás en un grupo, como las tareas que en los grupos mixtos terminan ocupándose los varones por defecto. La composición, los arreglos, la producción, editar un disco, por ejemplo. El hecho de ser un grupo exclusivamente de mujeres hace que todas tengamos que ocuparnos de todo y poder resolverlo es una fuente de empoderamiento. Cada vez más pibas se animan a ocupar estos roles, que son muy importantes y que hacen a la profesionalización de nuestro trabajo”, reflexiona.

Por su parte, el rosarino Tomás Bozzano viene de raíces familiares musicales, y no reniega de eso. “Mi primera profe de piano fue Daniela Romero, con quien empecé a dar los primeros pasos a los cinco años de edad, con el Método Suzuki. Tengo hermosos recuerdos de aquellos momentos. Daniela me transmitía las cosas con mucho amor, siempre buscando el disfrute y el juego, dos palabras que me parecen fundamentales hoy en día a la hora de pensar en la música. Ya un poco más de grande, a los doce años empecé a tomar clases con Leonel Lúquez y se me abrió un mundo completamente nuevo. Creo que gracias a eso decidí que quería dedicarme a la música. Empecé a tocar música popular, Leonel me pasaba muchísimos artistas que yo no conocía. Así conocí el jazz y empecé a escuchar y tocar mucha música nueva. Te podría nombrar más maestros que tuve, pero creo que ellos dos fueron los más significativos en todo el recorrido hasta hoy. Bueno, por supuesto, mis padres han sido maestros para mí también, siempre acompañando. En mi casa se escuchaba muchísima música y se ensayaba seguido. Ese estímulo de la escucha diaria fue de peso”.

78453069.jpeg El pianista, compositor, arreglador y docente rosarino Tomás Bozzano.

Bozzano interpretará canciones de Egberto Gismonti y el Negro Aguirre, quienes admite son sus ídolos musicales. “Los admiro en primer lugar por lo que son como seres humanos. Los escucho hablar y ya me transmiten algo muy luminoso, me bajan a tierra. Desde lo musical, me maravilla la libertad que tienen a la hora de experimentar, sin ningún prejuicio. Son personas que han bebido de múltiples y diversas fuentes musicales y todo eso lo vuelcan en sus composiciones de una manera muy profunda y sensible. En sus músicas siempre me fascinaron las texturas, ese entretejido sonoro. Siempre que los escucho, imagino paisajes. Y bueno, desde el punto de vista pianístico, qué decir... Son de otro planeta. Además de que lo son como compositores, considero que son dos referencias del instrumento”.

Esta noche, Lilia Salsano repasará la obra de Guastavino, que forman parte de su segundo CD, además de tangos y malambos. El programa de Alexander Panizza será Elizabeth Raum, Chopin, John Burge, Ravel y Alborada del gracioso. El viernes será el turno del pianista, compositor, arreglador y docente Andrés Pilar. Interpretará composiciones de su autoría, tanto en piano solo, como canciones en piano y voz. A continuación, Madreselva incluirá en el repertorio canciones de “Veredas”, su disco debut, más músicas originales en versiones instrumentales y cantadas, con composiciones propias y clásicos de la música argentina.

Según Victoria Aiello, de Madreselva, “«Veredas» es un disco que tiene que ver con la historia de nuestro grupo, con la historia personal de cada una, lo que cada una evoca cuando hace tango y chamamé, que es la música que se escuchaba en nuestras casas cuando éramos chicas. Conceptualmente evocamos estas imágenes, recuerdos y paisajes, el barrio y los amores, la radio y las guitarreadas, todo lo que iba sucediendo en nuestras infancias y que fue construyendo nuestra identidad”.

El cierre de la segunda jornada estará a cargo de Mariano Ruggieri Grupo, formado por Sebastián Mamet (batería), Leonardo Piantino (saxos), Jorge Palena (contrabajo) y Mariano Ruggieri (piano), quienes repasarán el repertorio de sus discos editados.

La última cita, el sábado 18, comienza con el pianista, compositor, arreglador y docente rosarino Tomás Bozzano. Llega al escenario de El Círculo con obras propias y de Egberto Gismonti, Carlos Aguirre, Lea Freire y del compositor armenio Vardan Ovsepian, entre otros compositores. Como música invitada, participará Agustina Roldán en voz. “Son todas músicas que creo están conectadas a través de una línea estilística, forman parte de un paisaje sonoro con el que me siento muy identificado. Hay un diálogo entre el jazz, la música popular brasileña, los ritmos rioplatenses y la música de cámara. Algunas de estas obras las escucho desde hace muchísimos años y tienen para mí un peso emocional muy grande. Y me parecía una buena ocasión también para empezar a armar y mostrar algo de mi música, cosa que tenía pendiente desde hace rato”.

Por su parte, Nora Sarmoria, pianista, compositora, arregladora, directora de orquesta, cantante, acordeonista, hará temas propios de algunos de sus 12 discos solista más otros inéditos, sumando versiones de compositores tales como Rubén Rada, Violeta Parra y Ariel Ramírez, entre otros. El ciclo cerrará con el dúo conformado por Hernán Jacinto y Javier Malosetti. A veinte años de compartir música, por primera vez se reúnen para hacer un concierto a dúo, con composiciones propias, de Luis Alberto Spinetta y algunos clásicos, y no tanto, de jazz.