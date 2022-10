Trigo: habrá menos de un tercio que en la campaña anterior

La sequía y las heladas tardías provocaron una gran caída de rindes. Las pérdidas económicas oscilarán entre u$s 300 y u$s 800 por hectárea

Pérdidas. En la región el área no cosechable llega hoy a 200 mil hectáreas.

El gobierno se preocupa por la sequía pero dice que no faltará trigo

El rendimiento más bajo, que llegaba a 27 qq/ha se obtuvo en la campaña 2012/13, y actualmente se estima casi 10 quintales menos.

Por otra parte, GEA advirtió que “hay grandes posibilidades que este rinde siga recortándose en el corto plazo” y de ese modo “con estos números habrá perdidas muy importantes”, señaló.

Campo propio o alquilado

Los cálculos preliminares muestran que las pérdidas en campo alquilado con productividades de 20 qq/ha a cero _lotes que no se cosecharán_ se corresponden con pérdidas de 300 a 800 dólares por hectárea, estimó GEA.

Agregó que donde el trigo no se podrá cosechar la pérdida económica llegará a u$s 606 por hectárea en campo propio y de u$s 867 bajo alquiler. A priori, GEA adelantó que “ya hay 192.000 hectáreas de área pérdida”, entre las que se destacan las zonas de Pergamino, Venado Tuerto, Bigand y Rosario.

En cambio, indicó que “donde llovió mejor y el efecto de las heladas no fue tan graves como en El Trébol, el rinde promedio zonal rondaría los 30 qq/ha, pero incluso allí habrá pérdidas, ya que bajo la condición de campo alquilado la rentabilidad será negativa llegará a u$s 35 por hectárea”.

Además de la falta de agua, las heladas del 9 de octubre asestaron un duro golpe al cereal. Según GEA, ambos eventos provocarán un recorte de 1,5 millones de toneladas, un 9% menos de lo que se proyectaba hace un mes atrás. El mismo fue producto no sólo de reducción de área sino además de caída de rendimientos de aquellos granos que estaban en pleno crecimiento. “Las heladas recortaron entre 20% y 50% el rinde que se estimaba siete días atrás”, apuntó y detalló que “los lotes que mejor venían y podían apuntar 25 o 30 qq/ha, ahora van a 15 o 20 qq/ha”.

Con estos datos, “el área triguera no cosechable de la región pasó de 130.000 a casi 200.000 hectáreas”, detalló el organismo que depende de la Bolsa de Rosario.

La situación del trigo comenzó a encender las alertas sobre las medidas que tomará el gobierno para hacer frente a una menor oferta interna del cereal en este contexto. El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, estimó que no habrá problemas para abastecer el mercado interno. “Hay preocupación, venimos siguiendo el tema de cerca, pero no vemos un horizonte de faltantes, con lo cual los volúmenes serán suficientes tanto para el mercado interno como para el externo”, afirmó y dijo que van a “trabajar en conjunto con la industria molinera para ir administrando las necesidades de cada uno de los sectores, para que el procesamiento del grano cumpla con ambas cuestiones, es decir abastecimiento interno y exportaciones”.

En el mercado están atentos y no descartan la posibilidad de un cierre de las exportaciones, frente a la situación productiva.

En este escenario, desde el sector ya estiman una caída del 2,1% en la campaña agrícola 2022/23, que totalizaría unos 139,1 millones de toneladas, con descenso de 2,1% respecto a 2021/22. En este escenario, la más beneficiada sería la soja con un crecimiento de 5%.

Así lo indicó IES Consultores, que también indicó que tras el récord de 2021/22, la siembra de la campaña 2022/23 totalizaría un área de 41,4 millones de hectáreas, con una merma anual de 0,7%.

Por otra parte, el informe mensual de cultivos de GEA indica que Córdoba y Santa Fe encabezan las mayores caídas de producción interanual de rigo. La provincia mediterránea “pasa por un escenario de desastre productivo” con una reducción del 63% respecto al 2022. En Santa Fe, que obtendría un rinde de 26 qq/ha vs los 39 quintales del 2022, “también recibirá un durísimo golpe productivo ya que apenas produciría 2,6 millones de toneladas de trigo cuando superó los 5 millones el año pasado.