Subió el rojo de cuenta corriente y bajó la deuda

La cuenta corriente cerró el tercer trimestre de año con un déficit de u$s 3.031 millones y registró una variación interanual negativa de u$s 6.474 millones con respecto al mismo período del año anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por su parte, la deuda externa bruta se ubicó en u$s 271.776 millones, unos u$s 4.002 millones menos que un año atrás.