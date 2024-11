"Rosario es un lugar clave, tiene un talento maravilloso en el sector de tecnología"

Vago también destacó que la compañía realizó varias inversiones en el país. Accenture eligió a Buenos Aires para inaugurar un estudio de inteligencia artificial generativa. Se trata del Gen AI Studio que funciona en la sede de la compañía de Parque Patricios y su apertura forma parte de un plan de inversión global por u$s3.000 millones. “Es el segundo de Latinoamérica y uno de los pocos que operan a nivel global en red, con lo cual que hayan elegido Argentina significa otro voto de confianza a nuestro crecimiento, a nuestro talento y a nuestra capacidad de acompañar el cambio disruptivo de la inteligencia artificial generativa en nuestros clientes a nivel mundial”, subrayó.

La inteligencia artificial es uno de los temas más resonantes de estos tiempos. Accenture y Nvidia formalizaron una alianza para ayudar a las empresas de todo el mundo a escalar rápidamente en la adopción de la inteligencia artificial. Vago explicó que la alianza tiene que la convicción de Accenture de “brindar soluciones a las distintas industrias y a los distintos sectores alineadas con la mejor tecnología”.

En Latinoamérica los sectores con mayor demanda de tecnología son la industria automotriz, la industria de consumo masivo, minería, energía y servicios financieros, donde desde hace un tiempo hay una gran transformación del sector que demanda cambios muy rápidamente.

La demanda global de tecnología

La máxima referente local de Accenture también mencionó que hay una fuerte demanda global del sector salud. “Hay un gran aceleramiento en términos de la transformación digital en el área de salud y en el área de desarrollo, por ejemplo, de medicamentos. Se está invirtiendo muy fuerte y el aceleramiento se nota muchísimo y ya en todos los puntos de la cadena de desarrollo y de la cadena de valor. Antes, pandemia o pospandemia, se hablaba de lo que tenía que ver con el desarrollo de vacunas, esto ya es across, hoy toda la cadena de valor y todos los tipos de medicamentos y de servicios de salud también. No solamente lo que hace a la producción, sino también a los servicios”, detalló.

Puntualmente sobre la demanda en Argentina mencionó que banca, energía, minería y agro son los sectores más dinámicos. “Digamos que son los sectores de los cuales venimos hablando como parte de la gran promesa de crecimiento de nuestro país, inclusive el sector economía del conocimiento, esos sectores, energía, minería, agro son los que principalmente hoy están haciendo mucho de proyectos y de transformaciones”, resaltó sobre las áreas que más buscan tecnología.

A modo de cierre, Vago consideró que el sector de la economía del conocimiento “tiene muchísimo potencial” en Argentina pero advirtió que el mundo es cada vez más competivivo y hay que demostrar el diferencial de estas tierras: no es el precio, es el talento. “La competitividad es clave, tenemos un diferencial que es la calidad de nuestro talento y eso es lo que va a seguir demandándose tanto a nivel local como a nivel global. La realidad es que somos más caros en dólares, pero todavía tenemos ese diferencial de valor que hace que las inversiones sigan llegando. Yo no me comparo con la India, la India tiene una escala que nosotros no la tenemos ni la vamos a tener nunca y un nivel de costos nosotros tampoco lo vamos a tener nunca. Sí me comparo con países como Polonia o con algunos países del Este de Europa y estamos en una situación mejor porque tenemos una mejor situación por el clima, no estamos en zona bélica. Pero las exportaciones de ellos son 30.000 millones de dólares y hoy Argentina exporta un poquito más que 8.000 millones de dólares”, detalló y resaltó que “el potencial es enorme porque el mercado está, hay que aprovecharlo” pero consideró hay que seguir a la competencia, también a Brasil y Colombia donde las inversiones también llegan fuerte.