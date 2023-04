Pese a la tensión, el BCRA compró u$s 289 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer u$s 289 millones y pasó a tener un saldo favorable de u$s 81 millones en el mes de abril. Para recuperar posiciones, en una semana de alta tensión en el mercado cambiario, influyó el regreso de las liquidaciones por el régimen de tipo de cambio diferencial para el agro: ingresaron u$s 185 millones ayer por esa vía.