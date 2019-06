Pese a que el marco nacional es un condicionante insoslayable en el desempeño de las economías provinciales, el Estado santafesino tiene herramientas para "facilitar la recuperación del trabajo en la región". Incentivos fiscales, estímulo a las inversiones y la recreación de una banca de fomento forman parte de ese menú de alternativas. Asó lo consideró el economista Daniel Guida, titular de la Fundación Pueblos del Sur, y profesional de consulta del gobernador electo, Omar Perotti.╠

Guida aclara y subraya que no habla por el mandatario electo. Sí reconoce que son "viejos amigos" y que intercambian ideas periódicamente. "Omar, es un viejo amigo, hemos estado participando junto de conferencias en la Fundación y decir que no estamos en contacto no sería cierto", dijo. Evita ir más allá, en tiempos en que las especulaciones sobre la integración y características del nuevo gobierno están a la orden día. Sí enfatiza: "Estoy muy satisfecho con su triunfo electoral".╠

■□Guida destacó la mirada del próximo mandatario santafesino sobre la economía y la actividad productiva. "Es una persona que conoce en profundidad los temas de la economía provincial, conoce los temas sectoriales, es un hombre muy vinculado a la producción", detalló.

En ese sentido, reconoció que buena parte de esta identificación está vinculada a sus orígenes como dirigente de Rafaela con un característico entramado industrial y agropecuario. "Perotti tiene bastantes conocimientos de esas variables y, además, relaciones en el mundo empresario, sindical, por eso no tengo dudas de que conoce mucho del tema y tiene gente trabajando hace tiempo en la búsqueda de soluciones para algunos de los problemas serios que la provincia ha enfrentado", señaló.

En declaraciones al programa radial "La banda cambiaria", que se emite por FM Meridiano, consideró que, a pesar de los condicionantes que impone la economía nacional, "hay un conjunto de medidas del orden provincial que pueden facilitar la vuelta a la recuperación del trabajo en Santa Fe".

□"Poner en marcha definitiva beneficios a las inversiones, a la tasas de interés; contar con una banca que esté más destinada al apoyo a la creación de trabajo y revisar un poco cuestiones fiscales que están interrumpiendo el proceso de inversión" son algunas de ellas, enumeró el titular de la Fundación Pueblos del Sur.╠

Aunque lo mencionó a título personal, Guida opinó que "estas son algunas de un conjunto de herramientas que no tengo dudas que Perotti maneja, las conoce, y es probable que una vez que asuma se van a conocer más formalmente".

También reconoció que en el último tiempo "en Santa Fe y de la mano del contacto permanente con entidades empresarias el gobierno provincial ha intentado algunas medidas, pero evidentemente no alcanzan", dijo.╠

También consideró que si hay un cambio de gobierno a nivel nacional "la provincia se puede acoplar mejor a un conjunto de medidas que pueden facilitar la recuperación del trabajo".╠

■□"Santa Fe es una provincia, y Rosario en particular una región, de las más afectadas por la crisis", señaló Guida y confió en que tiene "un territorio y recursos humanos capacitados para mantenerse en el lugar que tiene que estar".╠

■□Por esa razón se mostró "con muchas expectativas" sobre el nuevo gobierno provincial en el camino de "recuperar el proceso de crecimiento y distribución con justicia", dijo.╠

"Esto no significa borrar lo hecho en Santa Fe y el propio gobernador electo lo dijo, hay cosas que el gobierno anterior hizo bien, y habrá que sostenerlas, otras retocarlas y hacer cosas nuevas", agregó Guida.