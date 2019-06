La defensa del manejo de las cuentas públicas que resaltó el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, también se apalanca en el perfil productivo de Santa Fe, que se destaca respecto del resto de las provincias.

Así, Santa Fe es la segunda provincia más importante en términos de volumen de exportaciones del año 2018 , ya que concentra el 22,1 por ciento del total de las ventas externas argentinas, un ránking que está liderado por Buenos Aires con el 34 por ciento.

Pero además tiene como característica que sus exportaciones están diversificadas, ya que alcanzan a más de 100 países, sin una mayor concentración en un socio comercial. "Ningún destino representó más del 10 por ciento del total de exportaciones en los últimos 5 años", detalló un informe que presentó Saglione en su conferencia.

Además, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaron el año pasado más del 70 por ciento de las exportaciones santafesinas.

En el primer bimestre de 2019, "las exportaciones santafesinas ascendieron a u$s 1.946,5 millones y por cada dólar exportado por la Argentina en concepto de MOA, u$s 0,45 tienen su origen en la provincia de Santa Fe, mientras que el restante u$s 0,55 corresponde al resto de las 23 provincias", destacó el informe oficial.

Si se analiza el Producto Bruto Geográfico (PBG) santafesino, a precios constantes de 2004, la provincia mostró en 2016 (último dato disponible), una economía donde prevalece la industria manufacturera y el comercio como actividades principales, una matriz que se viene replicando a lo largo de los últimos años.

Economía más dinámica

Por otra parte, Santa Fe muestra respecto del país "un mejor desempeño estructural", destacó Saglione y comparó los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) y el Indicador Sintético de Actividad Económica provincial (Isae), entre enero de 2004 y febrero de 2019. Allí se observa que desde 2013 Santa Fe siempre está por arriba que la Nación.

"Si se tiene en cuenta el período febrero 2019 comparado con igual mes de 2018, se observa que si bien tanto a nivel nacional como provincial se registró un retroceso en la actividad económica, en Santa Fe fue ampliamente menor que en promedio del total país", destacó el informe. Así, mientras el Emae retrocedió 5,66 por ciento en ese lapso, el Isae lo hizo 3,07 por ciento.

En la medición diciembre 2015 versus febrero 2019, la economía a nivel nacional cayó 2,57 por ciento, mientras que en Santa Fe creció 2,12 por ciento.