La inteligencia artificial reduce la demanda laboral en empresas de economía del conocimiento

El sector proyecta un nuevo año de expansión, aunque bajo una creciente presión competitiva marcada por la coyuntura internacional y la inteligencia artificial, reveló un informe de Argencon

El impacto de la inteligencia artificial. El 80% de las empresas prevé cambios moderados en sus dotaciones.

Tras cerrar 2025 con ingresos por u$s9.685 millones y consolidarse como el tercer complejo exportador del país, la Economía del Conocimiento proyecta un 2026 con perspectivas favorables en materia de comercio exterior, pero desde el sector advierten que enfrentarán a un panorama cada vez más exigente , según revela la encuesta de perspectivas elaborada por Argencon. En este contexto, por el avance de la inteligencia artificial se prevé una reducción de la demanda laboral en empresas del sector.

De acuerdo con el informe, realizado en base a 52 empresas referentes del sector, el 57% de las compañías anticipa un incremento en sus exportaciones. Si a esto se suma el 35,6% que estima niveles de ventas externas similares a los de años anteriores , se configura un marco en el que 9 de cada 10 empresas prevé, como mínimo, preservar su presencia internacional.

Este desempeño confirma una tendencia de crecimiento sostenido, aunque con matices, ya que las expectativas positivas conviven ahora con una mayor presión comercial internacional donde la competitividad de costos se consolida como el factor determinante de decisión. Esta variable económica se posiciona como el motor fundamental de los negocios a nivel global, según señaló el 72% de las empresas . Concentra el 30,5% de las menciones como el elemento principal para impulsar el crecimiento.

Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, señaló que “Argentina tiene una oportunidad concreta de consolidarse como proveedor global de servicios basados en el conocimiento, pero eso requiere sostener condiciones de competitividad en el tiempo". En ese sentido, dijo: “En un mercado donde los clientes comparan talento y costos en tiempo real, cualquier desalineación impacta directamente en la capacidad de crecer y exportar”.

En cuanto a la expansión geográfica, Estados Unidos se consolida como el destino con mayor potencial de crecimiento para las empresas argentinas, con el 60% de las preferencias, mientras que Latinoamérica se ubica en segundo lugar, con el 31%. Sin embargo, es en esta misma región donde se concentra la presión competitiva. Colombia aparece como el principal rival de los servicios argentinos, con el 40% de las menciones, seguido por México (34%) y Brasil (18%).

A la par, este escenario está atravesado por el desarrollo y la difusión de la inteligencia artificial que se consolida como un segundo vector clave. Los saltos de eficiencia asociados a estas tecnologías comienzan a redefinir tanto la dinámica de la demanda global como los estándares de productividad, lo cual explica parte del crecimiento del mercado internacional según los referentes del sector.

En materia de empleo, el relevamiento muestra una tendencia a la estabilidad. El 80,1% de las empresas prevé cambios moderados en sus dotaciones, con predominio de estructuras estables, aunque con un incremento más acotado que en ejercicios anteriores.

Este comportamiento responde, en parte, a las transformaciones en la productividad impulsadas por la inteligencia artificial. Si bien no se observa un impacto uniforme sobre el empleo, sí se proyecta una reconfiguración de los perfiles demandados, con mayor foco en habilidades vinculadas a la interacción con nuevas tecnologías.

Clima de negocios y desafíos del sector

En el plano doméstico, las empresas reconocen mejoras en las condiciones para el desarrollo de sus negocios. El 82,5% considera que la gestión del gobierno contribuyó a resolver problemas del sector y mejorar la percepción de previsibilidad económica respecto del año anterior. No obstante, persisten desafíos estructurales. El costo salarial en comparación con otros países, la evolución de la inflación y el tipo de cambio, junto con la inestabilidad normativa, aparecen entre los principales condicionantes para sostener la expansión exportadora.

En este sentido, Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, afirmó que “hay avances en materia de previsibilidad, pero la capacidad de competencia sigue siendo el desafío central”.

“Necesitamos sostener una agenda enfocada en mejorar las condiciones para exportar y ganar terreno a nivel global”, apuntó el directivo.

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