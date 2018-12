La crisis demora las compras para la mesa de las fiestas

Supermercadistas y almaceneros están preocupados porque a menos de una semana de nochebuena, ni el espíritu navideno activa el consumo. A los factores desfavorables harto conocidos como inflación y tarifazos, hasta el clima juega en contra de la venta de artículos como helados y bebidas, y los precios siguen aumentando al menos en grandes cadenas.

"Los comerciantes tenemos la percepción de pareciera que la gente no nota que llegan las fiestas, no se está preparando con la antelación con la que se suele ver para estas fechas, por lo que en el mes en que hacemos una diferencia, no se está vendiendo en línea con eso", expresó Juan Milito, presidente del Centro Unión Almaceneros de Rosario, quien de todos modos, expuso su expectativa de que se reactive el consumo en las próximas horas.

El dirigente desmintió los trascendidos de las últimas horas que dan cuenta de que grandes marcas ajustaron listas de precios con aumentos de hasta 25 por ciento en algunos artículos. "Los mayoristas al menos a los almaceneros nos dijeron que no se van a tocar los precios en lo que resta del mes y que es probable que a principio de enero lleguen nuevos aumentos".

Sí se sienten "las subas de principio de diciembre, como por ejemplo la de Arcor (15 por ciento), lácteos (7 por ciento en promedio), cervezas (12 por ciento) y gaseosas (5 por ciento), entre otros productos". Entre enero y noviembre de este año, tanto los alimentos no perecederos como las bebidas y artículos de limpieza aumentaron en promedio un 53 por ciento, según remarcó Milito.

El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) está en pleno relevamiento de precios para hacer el cierre de mes a mes. "En los artículos navideños, puntualmente, las subas son muy variables y van del 10 por ciento al 100 por ciento en cuanto a sidras y champagne, mientras que en budines y pan dulce el incremento interanual es menor", señaló su titular, Juan Marcos Aviano, quien no arriesgó precisiones por el que la medición está en pleno proceso.

En sintonía con almaceneros, desde la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región (Casar) Juan López Raidó ratificó que a principio de este mes "vinieron listas con un 8 por ciento de aumento en productos de marcas de consumo masivo", aunque aseguró que no hubo actualizaciones de listas de proveedores a mediados de mes. "Ello no quita que la semana que viene vengan, pero el rumor es que se darían en enero y febrero", dijo.

"Los aumentos se vienen dando mes a mes y a veces en dos veces", señaló el comunicador de Casar, quien advirtió que "los bolsillos están muy flacos, el consumidor es más racional, compara precios, se restringe de gastos, se vuelca a las terceras marcas y reduce la cantidad y volumen de compra".

Diciembre es el mejor mes de venta y lo motiva el "espíritu navideño". Pero entre los supermercados, la realidad es "muy cercana" a la que pantean los almaceneros: el aire festivo aún no llega a las góndolas.