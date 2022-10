El Centro Científico Tecnológico Rosario cumplió quince años

Corría el año 2007, estaba a punto de finalizar la presidencia Néstor Kirchner y la ciencia comenzaba a ser revalorizada como un catalizador del crecimiento y desarrollo del país. Sandra Fernández, directora del CCT Rosario, abrió el encuentro recordando el momento en que se fundó el espacio y señaló que por ese entonces había sólo seis institutos en el predio. Hoy, en cambio, ya son 13 las unidades ejecutoras que comparte el predio, además instituciones como el Inti, Indear y la DAT.

La investigadora y docente universitaria subrayó que en el CCT no se piensa con una visión administrativa sino para hacer y transformar. “Los que lo habitamos tenemos el compromiso individual y colectivo que se demuestra en cada paso. En la posibilidad de fijar políticas tomando en cuenta la demanda nacional pero también lo local, nuestro medio social”, señaló y remarcó que el debate es para “pensar una política científica que no esté amarrada a la inmediatez sino para pensar en el mediano y largo plazo y pensar no para sobrevivir sino para transcender y transformar”.

La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de la Producción de Santa Fe, Marina Baima, participó del encuentro y cautivó al atento auditorio al mencionar que el proyecto de presupuesto 2023 de la provincia que recientemente fue enviado a la Legislatura para su tratamiento contempla fondos por 5 veces más que el del año anterior. “Esto es una dimensión real de la inversión pública”, resaltó al tiempo que recordó que actualmente en la provincia hay unos 900 proyectos que cuenta con apoyo oficial.

“Con el apoyo nacional estamos transformando la infraestructura, pero necesitamos alentar la formación de los recursos humanos. Ahí está el desafío, juntos tenemos que lograr que los profesionales sientan que hay un sistema que los vamos acompañar”, subrayó Baima.

Por su parte, Roberto Rivarola, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet y referente destacado de la ciencia local, se emocionó al recordar todo el camino recorrido y los pasos dados para que hoy el CCT Rosario sea lo que es y ya no sean “esqueletos vacíos” como lo fueron durante 30 años.

Rivarola aprovechó la presentación del presupuesto provincial 2023 para pedirle a la secretaria Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe alguna ayuda para proyectos edilicios.

El Secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, Sebastián Chale, también recordó cuando estudiaba en la Siberia y la década del 90 se veían los edificios del Conicet desde lejos sin saber muy bien qué pasaba ahí pero ahora el vínculo con la ciudad cambió. “Somos la ciudad del deporte, de la cultura pero también de la ciencia y tenemos mucho potencial por los institutos y también por las empresas”, resaltó Chale, quien en representación de la Municipalidad de Rosario obsequió al Conicet Rosario una obra un artista local.

Durante los festejos por los 15 años de la creación del CCT Rosario se propuso pensar los procesos de aceleración de cambios socioculturales e institucionales a nivel local y global y establecer un debate en relación a este tema para elaborar un balance de la articulación entre política científica e innovación abierta en torno al presente y pensando en el futuro.