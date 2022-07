Dólar soja: analistas advierten que no se generará una venta masiva de granos

Resaltan que se trata de una nueva herramienta para operar pero que tiene cierta complejidad tanto para los productores como para los bancos. Pesce aseguró que no se trata de un dólar agro, ni un tipo de cambio diferencial, sino que son dos instrumentos de inversión

La puesta en marcha del dólar soja no despierta grandes expectativas de ventas en el sector agropecuario. Si bien con este nuevo instrumento el gobierno busca incentivar a que los productores agropecuarios se desprendan de su cosecha de soja, analistas del mercado advierten que no se generará una venta masiva ya que el beneficio no es tan sustancioso.