Central volvió a entrenar y piden que se adelanten las elecciones

Diversas fuentes consultadas certificaron que una parte de la Comisión Electoral hizo este lunes a la tarde un zoom con la doctora María Victoria Stratta. Pese a que la propia titular de IGPJ le dijo a este medio que no había participado de ningún cónclave, desde el seno político canalla afirmaron que "se hizo pero no estuvieron todos. Faltó un miembro titular". El motivo fue tratar de cambiar el acto eleccionario. Es decir, una fracción del arco opositor pretende que sea el sábado 17 y no el domingo 18, teniendo en cuenta que Argentina podría ser finalista de la Copa del Mundo que se está realizando en Qatar. "Hablaron y pasó todo a un cuarto intermedio. Este martes se verá qué pasará, pero es inviable porque llegado el caso deberá haber consenso y no lo habrá porque el sábado está el maratón del club", acotó otra fuente auriazul. Por otra parte, el plantel canalla arrancó la pretemporada bajo el interinato de Germán Rivarola.