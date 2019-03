Principios y coherencia

Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Julio Strassera. A veces supe preguntarme si el ex fiscal del juicio a las Juntas, tomó dimensión del impecable trabajo que llevó adelante en tantos meses de abocamiento y compromiso. Honró a la Nación y a la Justicia de manera única, con valentía, decisión y haciendo oídos sordos a las cobardes e incesantes amenazas que por entonces recibía. Supo demostrar en su amplia trayectoria valores muy sólidos, caracterizados por su humildad y su gran prestigio que lo acompañó hasta el final de su vida. Strassera formó parte de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, sintiéndose obligado a renunciar por motus propio ante los indultos de Menem. Fue representante del Ministerio Público, designado fiscal de primera instancia, y después fiscal de Cámara. Su ética, protagonismo y compromiso en los nombramientos asignados fueron claros y contundentes, siempre. Su intención, como manifestó el ex fiscal en programas de televisión, sobre su decisión de concurrir a la marcha de los fiscales para reclamar por la misteriosa muerte de Nisman, no pudo ser. Lamentablemente ese día fue internado, complicándose luego su estado de salud. Una vez que renunció en Ginebra, frente al rechazo a los indultos ya aludidos, se dedicó en Buenos Aires a ejercer la abogacía. Que en paz descanse doctor Julio Strassera, y el profundo agradecimiento por haber hecho siempre lo que correspondía, movido por sus principios y su coherencia.

Agradecimiento al Pami I

Por intermedio de estas líneas quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal del Policlínico Pami I. Estuve internada para una primera operación de cadera en el mes de junio de 2018. Y para una segunda operación para la colocación de la prótesis definitiva en el mes de diciembre pasado. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Gonzalo Ranzuglia, un traumatólogo excelente y un ser humano excepcional; a la doctora Carolina Novaresi, y a todo el equipo humano de enfermeras, enfermeros y mucamas del segundo piso por su bondad, dulzura, profesionalismo y atención. Un eterno agradecimiento a todos y que Dios los bendiga.

Fábrica de cerveza clandestina

Quiero denunciar el funcionamiento de una fábrica clandestina de cerveza en el domicilio de calle Riobamba 846 de la ciudad de Rosario. Esta fábrica viene desarrollando producción y comercialización de cerveza artesanal bajo condiciones de total clandestinidad. Esto genera un impacto negativo para el medio ambiente según pericias realizadas por personal idóneo particular e inspector municipal de Medio Ambiente de la Municipalidad. Asimismo, constituye un serio riesgo de salud pública. Afortunadamente hubo una pronta respuesta del Instituto del Alimento al indicar el cese de producción y comercialización de la cerveza fabricada en dicho predio por carecer de la habilitación correspondiente. Falta que se tome la decisión final de clausura definitiva para resolver las molestias al vecindario y no poner en riesgo a la salud pública, ya que la fábrica sigue funcionando.

Cablevisión, siempre contra el cliente

Durante todo el mes de enero no contamos con el servicio de TV por cable. Reiterados reclamos vía telefónica, e-mail y personalmente que no fueron respondidos en tiempo y forma. Por débito automático ingresó el pago de enero. Continúo con la solicitud de nota de crédito. Llega la factura de febrero y, a pesar de lo prometido, no hay nota de crédito e ingresa el pago de febrero por el monto total de la factura. Luego de insistir me dan dos importes que no alcanzan a cubrir el reclamo de todo el mes de enero. Tienen un sinnúmero de excusas para justificarse, siempre a favor de la empresa, nunca para favorecer al cliente. Esta es una situación por demás de clara. No brindan el servicio durante un mes completo, por consiguiente el crédito debe sumar el total de la facturación, pues para ellos no es así. Se niegan a brindar un número de reclamo cuando comienza el pedido de service, ellos lo dan cuando consideran que fue solucionado, por lo tanto en ese momento no es de utilidad para recurrir a una instancia superior. Para ellos el cliente nunca tiene razón, aunque sea evidente y lógico el reclamo.

