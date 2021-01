Ley de duelos para los payasos

Por entonces resultaba raro hallar una personalidad pública, un parlamentario, un acaudalado que no se hubiera visto involucrado en las denominadas “Cuestiones de Honor”.

Resultaría destacable, ante tantísimas acusaciones graves e inútiles enfrentamientos verbales, debatir y reinstalar la “Ley de Duelos Personales”. Sin que esto sea tomado como un atraso de la Justicia, puede ser un valioso modo de comprobar realmente hasta dónde llegan las ofensas emitidas y los supuestos daños causados.

Considerando que el pueblo desea definitivamente que termine la constante parodia viendo como resultante de esos enfrentamientos una mínima marca facial que recuerde in eternum el lavado del honor, entre sus camaleónicos contrincantes. Pero he allí la paradoja actual. Evidentemente resulta imposible poner en disputa lo que no se tiene.

Resultando ante lo observado y expuesto claramente por ciertos personajes, que el “Honor” no es hoy moneda corriente ni virtud personal que valga un duelo. A las pruebas me remito.

Norberto Ivaldi

