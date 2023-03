La peluquería, un lugar confortable

En mi adolescencia y en mi juventud tuve siempre el mismo peluquero. Jamás lo cambiaba porque me dejaba satisfecho con su trabajo y porque me gustaban las historias que con mucho entusiasmo me contaba. Una vez, me dijo: “¿Sabés que yo siempre fui dichoso con las “minas”? “¿Ah, sí?”, respondí. “Sí -agregó- “no era cosa que yo entre al baile, mire alrededor de la pista, y ya tenía los ojos de una mujer clavados en los míos”. “Caramba, ¡qué interesante!”, le dije. Justo, en ese momento, pasó por frente de la peluquería, un hombre que saludó al peluquero por su nombre. Él respondió el saludo y me dijo: “¿Ves? Ese hombre que pasó allí, no sé si lo viste, iba conmigo a todos los bailes de carnaval”. (Que lo iba a ver yo al hombre que pasó, si para verlo tenía que girar la cabeza y me silbaban los tijerazos).