La decadencia argentina

El presidente Macri, en su discurso de apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, dijo: "La pobreza volvió a los niveles de antes. Y los chicos son los más golpeados". En primer lugar, no sólo que está en los niveles anteriores a su gobierno sino que va camino de empeorar. Luego, dijo que "la pobreza volvió" cuando debió haber dicho "devolví la pobreza" visto que él es el principal responsable como jefe de Estado. Pero el remate vino enseguida, al proseguir anunciando la suba del 46 por ciento en la AUH que se paga con impuestos, y los impuestos recaen sobre los pobres, dado que los ricos los derivan subiendo precios o bajando salarios. Toda "ayuda" estatal empeora la situación porque es dinero retirado de los pobres, que pasa por la burocracia estatal, devolviendo en asistencialismo sólo una parte. El diario "El País" de Madrid publicó una nota firmada por Alejandro Rebossio titulada "Los argentinos vuelven a comer sólo una vez al día", y allí da cuenta de la pobreza realmente alarmante que se expande rápidamente, pero, igual que el presidente argentino, sugiere "soluciones" que sólo agravarán el problema. Según la Universidad Católica Argentina, durante 2018, fueron 3,4 millones de argentinos, el 7,9 por ciento del total, en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, los que afrontaron una "inseguridad alimentaria severa", una reducción involuntaria de la comida. El peor registro histórico. Pero para paliar esto, en lugar de bajar impuestos y desregular la economía de modo de dejar que la riqueza y el empleo naturalmente se potencien, en un círculo vicioso, el gobierno y una enorme cantidad de personas quieren paliar esto con asistencialismo estatal —más impuestos, más pobreza— como comedores populares. Cuenta Rebossio, que una de estas personas que acuden a un comedor popular, antes se mantenía con la venta de comestibles en su casa, pero las ventas comenzaron a caer, precisamente, desde que aparecieron los comedores populares donde ofrecen comida gratis. Por cierto, en ese barrio tienen electricidad, agua potable y educación "gratis", es decir, que se paga con impuestos, o sea, más pobreza. A la pobreza, la miseria y el hambre las produce el Estado, porque el Estado es la violencia con la que quita recursos a las personas, y la violencia siempre destruye. Hablando de argentinos, como escribió Juan Arias, "desempolvar los secretos vaticanos sobre el Holocausto es el mejor acto de resistencia del Papa Francisco a la nueva barbarie que empieza a amenazar al mundo" de nacionalismos y populismos. Es un granito de arena en el desarme de la violencia que muchos creen es el "medio" para gobernar. El Vaticano posee secretos que no figuran en ningún archivo del mundo y hasta ahora no se sabe si quedan documentos desconocidos como la supuesta carta de Hitler a Pío XII, cuyo acuse de recibo existe.

Alejandro Tagliavini





Pinchadores de globos terráqueos

No existe el mundo esférico, conclusión de los que participaron de la cumbre en Colón, provincia de Buenos Aires, ignoro si lo hicieron exprofeso en esa ciudad que lleva el nombre de quién sostenía la idea de la redondez de nuestro hábitat o porque hay un faro que se quedó sin agua. Negar que el planeta sea redondo conlleva a dar por tierra con toda la ciencia y un grado de desintonización mental importante, esto sí es preocupante. Todo es tan descabellado que estos 100 individuos, inofensivos en apariencia, también descalificaron las vacunas como medio de prevención, so pena de peores consecuencias. Están los que sostienen que la Tierra es hueca y que viven los extraterrestres bajo nuestros pies, que obviamente harán una juntada. Una buena oradora y convincente señora podría haber participado, experta en negar realidades, en el bando de cualquiera de nuestros ilustres nuevos científicos, a quienes habría que explicar que lo único cuadrado es su pensamiento y la pantalla de la computadora. Lo peor de todo es que les entregaron un diploma confirmando el grado demencial de cada uno de ellos.

Roberto Rubén Sánchez

DNI 8.634.022





Sacando los clavos

Con el cuento de que un clavo saca a otro, los argentinos nos hemos clavado con algunos de los peores gobiernos de la historia (sobran los ejemplos). Y ahora resulta que se nos quiere vender nuevamente un buzón (o dos) y dos candidatos que ya han demostrado ser peores que una espuela insisten en que no tenemos opción: debemos votar por el clavo de nuestra elección, pero siempre por uno de ellos. ¿No es hora de que los que fueron se bajen de sendas monturas o cabalguen hacia el horizonte del olvido, permitiendo así que los argentinos podamos votar por un gobierno como apto en vez de elegir nuevamente al "menos peor"?

Leonardo Peusner

DNI 571.871