Atlético San Jorge cerró igual que empezó: ganador

El mejor. El rojiverde no dejó dudas en toda la primera fase, ganó 12 de 14 partidos.

No podía cerrar la etapa inicial de otra manera que con una victoria, es a lo que acostumbró a sus hinchas Atlético San Jorge , que con el 3-0 sobre Mitre cosechó su 12º triunfo en 14 partidos. Ya era el 1 de la fase regular hace varias fechas y por eso sacó 11 puntos de ventaja al escolta: el ahora centenario Americano de Carlos Pellegrini, que derrotó 3-1 a Unión de Sastre y aprovechó para quedar 2º por la caída de Atlético Sastre por 2-1 en Carlos Pellegrini, ante un San Martín que con los tres puntos se metió en los 8º de final. Y cuarto quedó el último campeón, el General San Martín.

No hubo sorpresas y jugarán el Promocional: Unión de Sastre (v. Crispi), Susanense (vs. Granaderos) y Trebolense (vs. Atl. Casas). El ganador del Apertura Promocional fue Recreativo de Las Petacas.