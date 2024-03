Argentina tiene grupo confirmado para la Copa América y se viene Costa Rica, que clasificó

Parece mentira que no se puedan conseguir rivales de mayor jerarquía para enfrentar al campeón del mundo. Mientras ayer Brasil le ganaba a Inglaterra 1 a 0 en Wembley, Argentina venía de vencer a El Salvador 3 a 0. Un rival que no solo no clasificó a la Copa América sino que quedó última en un grupo de seis y apenas rescató un punto con la ignota Martinica, que además le ganó.