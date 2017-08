El gobernador Miguel Lifschitz sostuvo esta tarde que no es partidario de abandonar el sistema de elecciones de medio término, en alusión a la reforma electoral que propuso el gobierno nacional, al tiempo que llamó a no dramatizar sobre el resultado de estas elecciones."Es una elección de término medio, no hay que dramatizar", señaló Lifschitz tras sufragar en la escuela Juan Bautista Alberdi, de barrio Martin.Al ser consultado por la posible reforma que planea el gobierno nacional, el titular de la Casa Gris, las Paso "ningún sistema es perfecto" y aseguró que "si no se lo utiliza bien termina generando desconfianza".No obstante, anticipó que enviará a la Legislatura provincial "un proyecto para corregir algunos desvíos o partidos que luego se transforman en una S.R.L., pero no soy partidario de abandonar las primarias".En tanto, sostuvo que en esta clase de elecciones "es difícil referencia o tomar como parámetros los resultados porque se trata de elecciones internas. Acá tenemos la experiencia de que esos resultados luego se modifican en las generales".consultado por los resultados, deslizó que "va a haber un fenómeno de polarización, la gente se va a volcar en las listas que tienen más chances, lo cual va a ayudar a que el panorama sea un poco más claro".