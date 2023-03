Una película sobre la búsqueda de justicia con métodos cuestionables

230223133337-03-luther-fallen-sun-netflix.jpg Andy Serkis como un malvado líder de la industria tecnológica.

Según declaró Elba a Entertainment Weekly, esta continuación cinematográfica a cargo del director Jamie Payne y el creador y escritor de la serie Neil Cross, es resultado en parte de los admiradores del programa que impulsaron la puesta en marcha de la película, pero aclaró que los nuevos espectadores no necesitan ver las cinco temporadas para disfrutar de esta vertiginosa producción.

“La historia de alguna manera continúa: si te das un atracón de la serie desde la primera temporada hasta la película, la historia del film es consistente y se puede ver como una continuación”, dijo el director Jamie Payne. “Pero debido a que la serie tiene una trayectoria muy difundida, pensamos que era importante que si alguien estaba viendo la película por primera vez, tuviera su propia historia. Para que pudieras ver la película y regresar y luego ver la serie, todo como algo orgánico. Era importante para todos nosotros que la audiencia pudiera encontrar una forma de entrar en la serie y en la tradición que la precede”.

Gran parte de esa tradición rodea al antihéroe en el centro de todo, a veces dedicado, destructivo, problemático y magnético. Y a pesar de algunas caras nuevas como Cynthia Erivo, como la inspectora y jefa de detectives Odette Raine, y Serkis como el inescrupuloso y cruel David Robey, que interpretan personajes recién presentados, las motivaciones de Luther siguen siendo las mismas.

20230302121751df.jpg Serkis, Erivo, Elba y el director Jamie Payne en el lanzamiento del film.

Erivo, que interpretó al Hada Azul en “Pinocho” de Guillermo del Toro, definió a su personaje como “una madre feroz que lucha contra el mal con el bien. Ella es muy blanco y negro. Hay un lado bueno y un lado malo, no hay términos intermedios. Desafortunadamente, John Luther es el intermedio. Creo que ella lo tiene en su cabeza como malvado, una mala persona, un mal oficial de policía que a veces no maneja las situaciones de la mejor manera. Pero a medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que todos tienen acceso a la oscuridad y todos pueden elegir cómo usarla”.

“Luther está obsesionado, y eso es todo lo que tiene”, dice Elba. “Incluso cuando es un hombre libre, no puede evitar perseguir a Robey y a los fantasmas que se le meten en la cabeza. Es un viejo caso en el que trabajó y que en realidad nunca se resolvió y que vuelve a aparecer en su vida. Y John simplemente no puede evitar encontrar una manera de involucrarse y atraparlo, simplemente no puede evitarlo. Está muy obsesionado por las cosas que ha hecho, las que podría haber hecho y no ha hecho y por la gente que conocía y que ha muerto”.