La madre de Mac Allister apuntó contra Cami Mayan: "Conocés a la persona cuando se va"

Silvina Riela es la ex mujer del ex futbolista Carlos Javier “Colorado” Mac Allister y madre del campeón actual Alexis y también es la representante legal de su hijo en la Argentina. En diálogo con la prensa se refirió por primera vez al escándalo amoroso que envolvió al jugador en el último tiempo.

“Siempre hablé con ella, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida. Lo que más cuido es la cabeza de las personas, traté de estar lo más que pude con Camila, pero después de que se hizo más público no tuve más contacto con ella” , continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1812880370787877300&partner=&hide_thread=false Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló en exclusiva en #SociosDelEspectáculo: “Al principio todo era un sueño. Jugar con estos grandes para él era un sueño”. pic.twitter.com/4KPhJ5L8Qn — eltrece (@eltreceoficial) July 15, 2024

“Después vienen actitudes que uno dice ‘ya está’. A veces hay cosas que son inventadas, se cambian fechas. No podés salir a pelearte con todo el mundo y dar explicaciones de su vida privada”, siguió Silvina.

La madre de Mac Allister está muy contenta con la nueva relación de su hijo con Ailén Cova, aunque espera que aún no la conviertan en abuela porque son demasiado jóvenes: “Compraron una casa, se van a mudar en breve. Me encantaría ser abuela, pero ellos todavía son chicos, no llegaron a los 30. Que disfruten la carrera y la pareja”.

“A Ailén la conozco hace muchos años, fue empleada mía, el primer trabajo que tuvo fue conmigo. Hoy nos reímos un poco de esa convivencia. Siempre ha sido muy amiga, muy de la familia, me encanta cómo lleva las cosas adelante”, aseguró.

Por último, Silvina remarcó que hoy se encuentra soltera, pero que en el pasado perdonó una infidelidad del ex jugador de Boca: “Nosotros vivimos una hija extramatrimonial que Javier tuvo con una chica, habla bien de que vino y me lo dijo. Me dolió, lloré, fui a terapia, pero uno tiene que enfrentar eso y decidir. Es duro, pero hay que valorar cómo se comportan las partes. Hicimos ADN, seguimos en pareja, tuvimos a Alexis. Me tocó la parte más fea porque es feo que te digan cornuda. Lo bueno es poder ordenarlo”.