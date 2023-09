El biógrafo de Nirvana asegura que se inspiraron en un grupo argentino para un tema

Según Michael Azerrad, después de pasar por Buenos Aires, Kurt Cobain tomó cosas de Los Brujos para "Very Ape".

Nirvana se habría inspirado en Los Brujos para una de sus canciones. Así lo afirmó Michael Azerrad, biógrafo de la icónica banda grunge, en ocasión del lanzamiento de una edición ampliada de su libro “Come as you are: la historia de Nirvana”.