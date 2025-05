Donald Trump quiere reabrir Alcatraz, la prisión más popular del cine

Desde ‘Escape from Alcatraz’ (‘La fuga de Alcatraz’, 1979) a ‘The Rock’ (‘La roca, 1996), son muchos los títulos en los que la cárcel ha sido protagonista, pero también ha aparecido de forma tangencial en títulos como ‘Star Trek Into Darkness’ (‘Star Trek: En la oscuridad’, 2013) o incluso en la saga Harry Potter, cuya prisión de Azkaban se inspiró en Alcatraz.

‘Escape from Alcatraz’ (‘La fuga de Alcatraz’, 1979)

Dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood, la película narra la histórica fuga de 1962 que llevó al cierre de la prisión. Es sin duda el filme más conocido sobre la icónica prisión y que fue rodado en parte en Alcatraz después de que los productores se gastaran 500.000 dólares de la época para mejorar las conexiones eléctricas.

‘Birdman of Alcatraz’ (‘El hombre de Alcatraz’, 1962)

Burt Lancaster interpreta a otro famoso prisionero de Alcatraz, Robert Stroud, condenado a cadena perpetua por asesinato tras ser cancelada su ejecución en el último minuto. Un filme que fue nominado a cuatro Óscar aunque no consiguió ninguno y que no pudo ser rodado en la cárcel, aún en funcionamiento, por lo que se tuvo que recrear en los estudios Columbia.

‘The Rock’ (‘La roca’, 1996)

Mucha más acción y adrenalina en esta cinta de uno de los especialistas de este estilo de cine, Michael Bay, que contó con un gran reparto encabezado por Sean Connery, al que se suman Nicolas Cage o Ed Harris, en el que un grupo de militares rebeldes asalta la prisión y toma rehenes para conseguir dinero para sus colegas caídos en combate.

‘Al Capone’ (1959)

Rod Steiger interpretó a Al Capone en esta cinta que fue todo un éxito de taquilla y que se centra en el ascenso del gánster por excelencia del cine y que precisamente se cierra con su entrada en Alcatraz tras ser condenado por evasión de impuestos.

‘Murder in the First’ (‘Homicidio en primer grado’, 1995)

Kevin Bacon, Christian Slater y Gary Oldman protagonizan esta película inspirada en hechos reales, que sigue a un preso maltratado en Alcatraz, interpretado por Bacon, y al joven abogado que lo defiende, al que da vida Slater. El rodaje en Alcatraz se desarrolló por la noche para no interrumpir las visitas turísticas.

‘Point Blank’ (‘A quemarropa’, 1967)

Primera película rodada en Alcatraz tras su cierre como prisión, adapta la novela ‘The Hunter’, de Donald E. Westlake. Lee Marvin y Angie Dickinson protagonizan este filme, en el que un hombre es traicionado por su esposa y por su mejor amigo quienes le dejan, dándolo por muerto, en una celda de la abandonada prisión de Alcatraz.

‘X-Men: The Last Stand’ (‘X-Men: La decisión final’, 2006)

Alcatraz es el escenario de las principales escenas de acción de esta película de la saga de X-Men. Magneto incluso usa sus poderes para mover el puente de Golden Gate y así poder acceder a la isla, en la que está el laboratorio de Worthington, donde están desarrollando una cura contra los mutantes.

Más allá de las películas, la prisión de Alcatraz también ha centrado series de televisión, con menos interés, como ‘Alcatraz: The Whole Shocking Story’ (‘Alcatraz’, 1980) o ‘Alcatraz’ (2012), una de ciencia ficción producida por J.J. Abrams.

Y, por supuesto, documentales. Como ‘Alcatraz Escape: The Lost Evidence’ (2018), ‘Alcatraz: The Final Sentence’ (1980), ‘Alcatraz: Search For the Truth’ (2015) o ‘Drain Alcatraz’ (2017).