"The Bear": dónde ver y qué novedades trae la última temporada de la serie

La aclamada y premiada propuesta de Disney+ llega a su fin. Qué pasa con la historia prtagonizada por el chef Carmy, su familia y sus empleados

Todo concluye al fin, nada puede escapar. Este jueves 25 de junio, llega la quinta y última temporada de “The Bear” ("El oso"), la aclamada y premiada serie que en América latina puede verse por Disney+.

Gracias a su original dinámica, su talentoso elenco y su fuerte guión , el programa de FX se ubicó entre los preferidos del público, además de ganar un premio Emmy . El lanzamiento de la temporada de cierre es global a través de Disney+, mientras que en Estados Unidos también estará disponible en Hulu y en las señales de FX.

La historia creada por Chris Storer llega a su final luego de cinco temporadas centradas en la historia del particular chef Carmy Berzatto. Una trama que fue enlazando la familia, la cocina profesional y el duelo. Todos los episodios de la temporada final se puede ver desde este jueves 25 de junio.

En este último tramo, "The Bear" retoma los conflictos que quedaron abiertos en el final de la cuarta temporada. Vale recordar que la audiencia quedó con la boca abierta cuando Carmy decidió alejarse del restaurante que lleva su nombre y dejar el futuro del proyecto en manos de su equipo.

El comienzo de esta temporada muestra la salida de Carmy del mundo gastronómico. La sinopsis oficial publicada el 6 de mayo de 2026, establece que "la quinta y última temporada de 'The Bear' de FX comienza la mañana después de que Sydney (Edebiri), Richie y Natalie "Sugar" (Elliott) descubran que Carmy (White) ha dejado el sector de la gastronomía, dejándoles el restaurante a ellos".

El panorama es bastante incierto y caótico. "Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en el camino, los nuevos socios deben unirse al resto del equipo para ofrecer un último servicio, con la esperanza de conseguir por fin una estrella Michelin". Tanto la presión financiera como el riesgo de cierre atraviesan toda la temporada.

Esta quinta y última temporada de "The Bear" muestra a Sydney tomando el control operativo del restaurante. Pero Carmy y su familia siguen en primer plano también, aunque fuera del espacio gastronómico. Carmy admite que asistió al funeral de su hermano Mikey, pero no pudo entrar, lo que retoma el conflicto inicial de la historia.

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Quiénes actúan en la quinta temporada de "The Bear"

La temporada final marca el regreso de todo el elenco principal y de los personajes que acompañaron la historia desde sus inicios.

Jeremy Allen White continúa como protagonista en la última temporada, a pesar de que su personaje se aleja del restaurante. Su rol sigue siendo importante para el desarrollo emocional de la historia y para el cierre del arco de Carmy Berzatto.

El elenco principal está completo. Ayo Edebiri consolida a Sydney Adamu como la líder de facto de la cocina, mientras que Ebon Moss-Bachrach vuelve como Richie Jerimovich y Abby Elliott retoma su rol como Natalie Berzatto.

También regresan Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson y Edwin Lee Gibson, pilares del equipo del restaurante. A ellos se suman participaciones destacadas de Will Poulter, Oliver Platt, Jamie Lee Curtis y Jon Bernthal.

Los títulos de los ocho episodios finales de "The Bear"

Una forma interesante de anticipar lo que trae este cierre de "The Bear" es leer los títulos de los ocho episodios de la temporada final.

Son títulos que anticipan una narrativa fuertemente ligada al menú y a la identidad del restaurante: Soda, Cordero, Menta, Costillas, Frambuesas, Focaccia, Caramelo y La carne de res original de Chicagoland. Este último no es casual: remite al nombre del local que Mikey dirigía antes de su muerte, previo a la transformación en The Bear.

La temporada fue anunciada junto con un episodio precuela sorpresa, Gary, estrenado el pasado 5 de mayo de 2026, que muestra un viaje de Richie y Mikey a Indiana. Ese recurso abrió la especulación sobre un posible cierre anclado en el pasado, una constante narrativa de la serie.

Tal como adelanta la sinopsis, "al final, descubren que lo que hace que un restaurante sea ‘perfecto’ no es la comida, sino la gente".