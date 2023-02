Tessandori, alarmado porque "el municipio no escucha a los vecinos"

“En Echesortu, la gente viene denunciando que los robos y arrebatos no cesan, y que lo único que ven en las calles del barrio como presencia uniformada son los agentes municipales haciendo multas . La gente está indignada y no puede creer como las autoridades se desentienden y dejan a los ciudadanos librados a su suerte”, sostuvo el presidente del bloque Volver a Rosario en relación a los niveles de violencia y seguridad que registra Rosario.

“Esto se refleja en el propio Concejo, donde hemos presentado proyectos para frenar la violencia y la inseguridad, como el de convocar al comité nacional de seguridad interior para traer a Rosario las fuerzas de seguridad necesarias que puedan frenar esta locura. Lo que pensamos que iba a ser rápido de aprobar; duerme en un cajón por la negativa de los sectores peronistas y sociopopulistas de izquierda”, expresó después el edil de Volver a Rosario.

“Esta falta de respuestas a la desesperación de los rosarinos se agrava por la inacción del gobierno provincial y nacional, que por momentos, y pese a todos los reclamos y propuestas que se expresan, no se hacen eco y parecen ajenos a la gravedad de lo que está pasando en Rosario hace ya varios años”, continuó.

A veces pienso que es a propósito, que hay una decisión política de no hacer nada, que quieren a Rosario destruida para calificarla con los peores adjetivos. Si no, no se entiende. En Santa Fe hace 20 años que pasan gobernadores y ministros de Seguridad y cada año es peor. Parece que les gusta que llamen a Rosario la ciudad narco. Pero Rosario es otra cosa y desde nuestro lugar, vamos a dar la pelea", enfatizó finalmente Tessandori.