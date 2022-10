YPF entra a la cancha de la economía del litio

YPF Litio anunció el comienzo de la exploración y explotación de los salares en Fiambalá Norte, Catamarca, a partir de este mes, en acuerdo con la empresa minera de esa provincia. Así, la empresa estatal puso el pie en el acelerador para avanzar no solo en la exploración y explotación de este recurso, sino en afianzar la cadena de valor. De hecho, será el primer proyecto nacional en un negocio en el que ya participan más de 18 jugadores internacionales. Argentina es uno de los pilares del denominado triángulo del litio, junto a Bolivia y Chile. Roberto Salvarezza es presidente de Y-TEC, la unidad de negocios tecnológicos de la petrolera estatal y también titular de YPF Litio. El combo no es casual ya que al mismo tiempo se avanza en la producción de celdas para la elaboración de baterías de litio. “YPF está mirando el tema del litio desde el cambio climático y la necesidad de tener opciones hacia energías más limpias, así como lo hace con el hidrógeno, pero también porque Argentina tiene la segunda reserva mundial más grande de litio” , señaló.

La empresa fue creada en junio de 2021. Este año tomó cuerpo el directorio y está planeando su primera etapa de exploración en octubre en un salar ubicado en Fiambalá, producto de un acuerdo que se hizo entre YPF y la empresa minera de Catamarca. YPF mira el tema del litio desde el cambio climático, la necesidad de tener opciones hacia energías más limpias, así como lo hace con el hidrógeno. El litio que es un recurso muy importante para poder almacenar energía eólica y solar que son intermitentes y, por otro lado, en lo que es electromovilidad, que también depende de las baterías de litio ¿Por qué esta mirada? Porque se busca tener un horizonte de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y, por otro lado, porque Argentina es un país que tiene la segunda reserva mundial de litio después de Bolivia, y junto a Chile constituyen el triángulo del litio donde están la mayoría de las reservas mundiales.

Mencionaba el tema de las baterías ¿se pretende avanzar en un proceso hacia más industrialización, escalar en valor agregado?

Exactamente. Pensemos un poco lo que hace YPF con el gas y el petróleo. Explota estos recursos, pero también los industrializa, toma el petróleo y en las refinerías lo transforma en lubricante o en gasoil. De la misma manera, YPF está pensando en participar de la exploración, la explotación y la transformación. Es decir, la industrialización del litio en productos que tengan mayor valor agregado. Ahí hay una cadena muy compleja de transformaciones y de productos en los cuales se va agregando valor y el punto final obviamente son las baterías de litio que son la forma que hoy tenemos de almacenar energías renovables y de almacenar energía para la movilidad desde monopatines, bicicletas, motos o coches eléctricos.

¿Ya se está trabajando en este sentido a partir de YTEC?

Exactamente. YPF Litio está mirando la exploración y la explotación de los salares y, por otro lado, Y TEC ya está desarrollando hace mucho tiempo - las investigaciones científicas tecnológicas comenzaron prácticamente 10 años atrás - en una etapa industrialización para poder fabricar las celdas que son el corazón de las baterías. Una batería de litio es un conjunto de celdas y estas van a estar siendo producidas acá en la Argentina con materiales (los electrodos) también hechos acá. Esperamos que la planta esté en funcionamiento en diciembre. Ahí vamos a tener las primeras celdas fabricadas en el país. Luego habrá - y ya tenemos localizadas- pymes que van a transformar esas celdas en baterías y estaremos con estos equipos haciendo los primeros pilotos para su comercialización durante el 2023.

¿En el segmento del litio, YPF puede transformarse en lo que fue la empresa petrolera?

Normalmente, se mira este recurso en dos dimensiones. Primero la materialidad, la presencia, el recurso. Y Argentina tiene abundantes salares con niveles de litio muy interesantes. Con lo cual, desde el punto de vista de la materialidad eso se cumple. Y después tiene también condiciones muy buenas en cuanto a las tecnologías actuales que se basan en la evaporación. Argentina tiene buenas tasas de evaporación, energía solar abundante, y bajos niveles de impurezas. Por ejemplo, hay algunos salares en Bolivia que tienen mucho magnesio y es un problema para eliminarlo, mientras que el país tiene bajos niveles. Con lo cual son recursos atractivos y tanto es así que hay numerosos proyectos y empresas, alrededor de 18, de otros países que están trabajando. En este caso, el de Fiambalá Norte es el primer proyecto argentino, que va a comenzar su exploración pronto.

¿Cuál es la estrategia de reglamentación del recurso? ¿Se piensa en nacionalización o algo mixto?

Ese tema corresponde al ámbito legislativo. Hoy la Constitución nacional le da a las provincias la potestad sobre los recursos y es así que éstas hoy negocian con las empresas, otorgan los salares. Nosotros hemos conseguido nuestro salar con un contrato de uso de exploración y usufructo con la provincia de Catamarca y estamos haciendo negociaciones y hablando con otras provincias también. Esto es un tema de la Constitución. Después se puede discutir, y entiendo hay distintas iniciativas legislativas, sobre cómo mirar el litio, si se lo puede considerar estratégico o si se lo puede nacionalizar. Hay muchas formas de legislación posible, pero escapa a una empresa como YPF. Nosotros vemos hoy es una estrategia factible que nos permite participar como lo están haciendo las empresas extranjeras. Acá es simplemente una empresa argentina que mira el litio como una posibilidad y entra a la cancha.

Y este modelo ¿es similar al que se usa en el ámbito petrolero con YPF o son distintos regímenes de explotación?

Desde una mirada simplificada diría que no es muy diferente, porque hoy en Argentina tenemos a Shell, Equinor, YPF, montones de empresas, muchas privadas, algunas argentinas y otras extranjeras. En el caso de YPF es privada con mayoría estatal. Uno podría vislumbrar que en este momento el tema del litio no es muy diferente. YPF está empezando y hay otras compañías extranjeras que también lo están haciendo. No creo que ahí haya un conflicto. Me parece que después puede haber alianzas entre las distintas empresas para optimizar la explotación de los recursos, como se hace en la industria de gas y petróleo.

¿Cómo está trabajando YTEC y en qué otros proyectos está haciendo foco?

Nosotros tenemos siempre una prioridad que son las necesidades de YPF. La empresa tiene su core de negocios en el gas y el petróleo, y allí YTEC sigue brindando soluciones tecnológicas que le solicita YPF. Se trabaja en optimizar todas las tecnologías de extracción del gas y petróleo en Vaca Muerta. Este es un desafío tecnológico importante por la necesidad de la fractura de rocas. Ahí hay una actividad central que se ha mantenido desde la creación de la empresa que nace motivada por ese desafío. YTEC nace en el 2012 cuando se recuperó YPF para los argentinos y se tomó la decisión de ir a explotar ese recurso, cuando no había experiencia en hacerlo de esa forma. Y por otro lado, también atendemos otra demanda en lo que hace al petróleo y gas convencional, a través de mucha recuperación terciaria con inyección de polímeros. Ahí hay tecnologías que estamos dando. Aparte de estos dos espacios tenemos el hidrógeno que es otro tema que viene a futuro en términos de cambio climático. Estamos trabajando en la posibilidad de desarrollar un electrolizador fabricado en el país. Y también el proyecto de litio. Los desafíos que tienen las empresas que hoy trabajan y se miran como productoras de energía, no solo están enfocados en gas y petróleo, sino que es producir energía. También tenemos un trabajo muy importante en el área de agro, a través de YPF agro. Allí buscamos darle soluciones a los productores con biofertilizantes, productos y biotecnología que faciliten y ayuden a la producción agraria. De modo que tenemos muchos desafíos en la empresa.

La energía es hoy un tema geopolítico central. ¿Puede YPF convertirse en una empresa testigo para posicionar a Argentina en este segmento y sumarle competitividad?

Es más que testigo. Yo creo que YPF se siente un protagonista del desarrollo de la Argentina. Así lo ha dicho su presidente. Es una empresa que tiene que ayudar a transformar la Argentina. Es una empresa con mayoría estatal y se posiciona desde ese lugar .Hoy tiene una planta de producción de urea, fertilizante crítico, en el mundo en Bahía Blanca - Profertil- y juega en múltiples lugares, tanto en todo el espectro de la energía como también en la producción de alimentos y de productos para el agro. Creo que es una empresa estratégica y que puede cumplir ese rol tan importante. En muchos países del mundo hubo empresas que han sido las que impulsaron el desarrollo económico.