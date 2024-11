Hizo inferiores en Central, jugó un partido en primera y ahora enfrenta a Messi

La historia de Calcaterra es una más de aquellos jugadores que no pudieron ser profetas en su tierra , buscaron nuevos rumbos y lograron triunfar en otras latitudes, lejos de su lugar de origen. Tras no poder continuar su carrera en Central, se fue a Perú donde ganó siete títulos (cinco con Sporting Cristal y dos con Universitario), se nacionalizó peruano, y este martes enfrentará a Lionel Messi en las eliminatorias en la Bombonera.

De hecho, es una de las dudas de Jorge Fossati, que lo llevó de nuevo a la selección a los 35 años tras romperla en Universitario. Fue al banco los últimos 3 cotejos. Y tiene uno solo jugado, precisamente ante Argentina, en noviembre de 2022, que fue derrota 2 a 0 en Lima. Ese día entró por Yotún.

Una prueba que lo dejó en Central

El volante oriundo de Correa, provincia de Santa Fe, nació el 22 de febrero de 1989. Luego de jugar en su pueblo, se probó en Central, hizo todas las divisiones de AFA, mostró grandes condiciones en reserva, pero en la primera canalla solamente tuvo la chance de jugar apenas siete minutos en un partido en el año 2008. Permaneció en el club hasta fines de 2010. Incluso, como en el segundo semestre de ese año Central ya estaba en el Nacional B y no había reserva, estuvo jugando en la primera local de la Rosarina en el torneo Gobernador Molinas.

“Sinceramente no sé cuáles fueron las causas de no poder continuar. Anduve bien en reserva, pero quizás no era el momento de los jóvenes o quizás no confiaban en mi capacidad que también puede pasar. Aunque hubo gente como Hugo Galloni que siempre confió en mí", dijo.

Leer más: Un Perú para rearmar la defensa

"En una charla, cuando no era tenido en cuenta, me dijo que no afloje, que tenía condiciones para vivir del fútbol. Eso me quedó grabado y me dio muchas fuerzas para seguir intentando y luchando por mi sueño. Por algo pasan las cosas y a lo mejor mi camino era para otro lado”, le confió a Ovación en la previa del partido de Argentina contra Perú.

Luego se fue al fútbol peruano donde jugó en Unión Comercio (2011), Universitario (2012), Sporting Cristal (2013-22, en que hizo 46 goles en 335 partidos) y volvió a Universitario en 2023 donde se acaba de consagrar campeón en primera división.

Sus inicios en el club de Arroyito

“Llegué en 1999 a través de un amigo que me comentó que Central iba a hacer una prueba a Cañada de Gómez, que está a 16 kilómetros de mi casa. Era como un partido amistoso, pero con ropa del club. Jugamos contra Sport. Anduve bastante bien y a partir de allí me dijeron para ir a entrenar dos o tres veces por semana a Rosario”.

“Estuve un poco nervioso porque no conocía a nadie de Central y era mi primera prueba fuera de Correa, que es mi pueblo. Pero a medida que pasaron los minutos, como conocía a los rivales que eran de Cañada de Gómez, todo fue fluyendo y me fui soltando”.

“Fue todo nuevo. La idea era jugar en el pueblo. Uno de chico solo quiere jugar al fútbol y cuando llegó esta posibilidad para probarme me sorprendió porque no tenía la idea de pertenecer a un club de primera. En Correa era feliz con mis amigos, pero esto me motivó muchísimo y cuando fiché estaba muy feliz por la experiencia que iba a vivir”.

“El clásico que más recuerdo fue en el primero que jugué en 9ª, que ganamos 1 a 0. Se disfruta mucho cuando se gana y por más que sea un partido de inferiores se vive de una forma especial”.

Leer más: Se agostaron las entradas para ver a Messi

“Ese fue un clásico de Rosarina y era el primero. Si bien fui a Central con edad de predécima, en un momento dejé de ir y luego volví. Así que tuve hacer pruebas de nuevo uno o dos meses para poder quedarme. Y poder debutar en ese clásico fue muy lindo”.

El partido que le cambió la vida

Calcaterra disputó 135 partidos en inferiores de AFA y reserva, y anotó 22 goles. Su debut en 9ª de AFA fue el 27 de setiembre de 2003, en una derrota por 2 a 1 como visitante, con Edgardo Arbe como entrenador. En esa división también tuvo como formador a Jorge Díaz.

Luego en 8ª lo tuvo a Adrián “Mono” Daniele, en 7ª a Daniel “Topo” Riquelme, en 6ª a Marcelo “Picote” Trivisonno, en 5ª, donde jugó un solo partido en AFA, a Cristian Lovrincevich y en 4ª al Mago Díaz otra vez, a Ariel Cuffaro Russo y a Galloni. Su tarde de gloria en inferiores de AFA fue, en 7ª división, la del 4 de junio de 2005, cuando los canallas golearon 6 a 1 a Almagro como visitante y Calca se despachó con un póker de goles.

“Ese cotejo en 7ª con Almagro me marcó bastante porque luego de ese partido me dieron la pensión. Era mucha plata viajar todos los días y después de esos goles me reconocieron un lugar en la pensión. Se hizo mucho más liviano para mi familia sostenerme en Central. Fueron cuatro goles y en mi posición uno no está acostumbrado a convertir esa cantidad”.

Su paso por reserva

Su estreno en reserva data del 26 de agosto de 2008, cuando Central venció 3 a 2 a Colón en Rosario y se dio el gusto de hacer un gol. Los otros los convirtieron Mario Paglialunga y Gervasio Nuñez.

El equipo de Hernán Lisi salió a la cancha con: Hernán Galíndez (hoy el arquero de la selección de Ecuador); Ignacio Bogino, Cristian Paz, Guillermo Burdisso y Mario Vallejo; Mario Paglialunga (Gonzalo Prado), Ezequiel Videla, Horacio Calcaterra y Gervasio Nuñez (Cristian Godoy); Milton Zárate (Leandro Gurrieri) y Milton Caraglio.

“Recuerdo mucho mi paso por la reserva, ya que la mayoría de mis compañeros, ya sea en el club o en otras instituciones, llegaron a primera. Central siempre tuvo buenos equipos en inferiores y ahí está el fruto, ya que muchos fueron profesionales”.

Leer más: Ante Perú, con una camiseta histórica

El debut en primera

Solamente tuvo siete minutos en cancha el viernes 20 de junio de 2008, cuando los auriazules, con Jorge Díaz como DT, cayeron 2 a 1 en La Paternal con Argentinos Juniors. Damián Díaz hizo el tanto auriazul.

Los de Arroyito formaron con: Jorge Broun; Alexis Danelón, Walter Ribonetto, Diego Braghieri y Emiliano Papa; Damián Díaz, Leonardo Borzani, Mario Paglialunga (73’ Diego Calgaro) (83’ Horacio Calcaterra) y Lucas Moya (65’ Martín Rivero); Emilio Zelaya y José Vizcarra.

“Fue un día inolvidable. No estaba bien en la semana ya que estaba con gripe, pero había asumido Jorge Díaz, quien me tenía en cuarta y le dije a mi mamá que quería ir a entrenar igual porque el entrenador me quería mucho. Le dije que lo llame y que le diga el horario y lugar para entrenar que era en Palos Verdes”.

“Fui un martes y me hizo hacer un poco menos por mi estado gripal. Al día siguiente hice trabajos con primera y reserva. Hasta que me termino de bañar, me llama Jorge y me preguntó qué tenía que hacer a la noche. Le dije que nada, que iba a estar en mi casa. Bueno, me dijo. Venite a cenar con nosotros, ya que quedás concentrado con el primer equipo, No lo podía creer”.

Su relación actual con Central

“Nunca me quedó la espina de volver a Central. Hace algunos años estuve la cancha. Pero siempre prioricé quedarme en Perú porque estaba bien y me sentía cómodo. Igual estoy muy agradecido y tengo los mejores recuerdos, si bien no me tocó jugar mucho en primera ya que tengo tengo muchos amigos y gente a la cual le tengo mucho cariño. Además, el club nunca me puso trabas para irme y eso habla bien de la institución”.

“A Central lo sigo y miro resultados y quiero que siempre le vaya bien, pero no a nivel fanático. No te voy a mentir. No soy hincha de Central, pero le tengo mucho cariño al club. Jonatan Gómez es de mi categoría y me ayudó mucho ya que iba a la casa y fui al casamiento. Me pone muy contento que esté en el club, ya que él sí es fanático. Me puso feliz los títulos que logró Central estos años y ojalá que la racha en los clásicos se siga estirando”, finalizó.