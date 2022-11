Los hinchas que se juntaron en los bares no ocultaron su amargura ante la contundente derrota de la selección argentina en el arranque del Mundial de Fútbol.

La derrota de Argentina en su debut en el Mundial de Qatar 2022 cayó con un baldazo de agua fría. Los rosarinos que llegaron hasta los bares para compartir un desayuno antes de meterse de lleno en la jornada laboral, lucían caras largas por la decepción, pero a la vez no perdían las esperanzas de que el traspié de este martes que en el olvido el sábado próximo ante un rival difícil como México.

Algunos, aun con pocas ganas de hablar, se animaron a comentar el partido. Un muchacho que terminaba de tomar un café con leche en el tradicional bar de Pellegrini y Paraguay, uno de los reductos elegidos por los futboleros para mirar los partidos, señaló "Quedamos con una frustración terrible. Esperábamos ganar el partido por lo menos tres a cero. Nos anularon tres tantos. Esto nos cayó realmente mal”.

Otro de los hinchas que siguió el encuentro en el bar reflexionó sobre el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni: “Estuvo bien, esperábamos un poquito más. Esta gente (por Arabia Saudita) juega muy bien, pero podríamos haber hecho algo más. Nos quedamos con un sabor amargo”.

“Ahora se complica un poco, pero con México podría ser un poco más fácil, contra Polonia no tanto. Hay que ver cómo se dan los resultados y esperar los siguientes partidos”, agregó otro parroquiano, quien admitió que para este martes se había tomado el día franco en el trabajo junto a otro compañero para poder ver tranquilos el partido.

“Estamos un pocos amargados, pero hay que tener esperanzas. Argentina jugó bien, tuvo los goles, pero ellos llegaron dos veces al arco y fueron contundentes y ganaron”, añadió el hombre, que llegó temprano al bar y siguió con atención las contingencias del encuentro.

Por su parte, una mujer, muy cerca de allí en el mismo reducto gastronómico, opinó: "El resultado me sorprendió. No se esperaba esto para nada. Era una partido que se podía llegar a ganar, tranquilamente, pero no se dio. Eso es fútbol también". Otro cliente fue menos diplomático: "Esto fue un desastre.

