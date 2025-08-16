La Capital | Ovación | Central

En vivo: Central gana 1 a 0 con gol de Veliz y Juan Giménez se fue lesionado

Central juega este sábado a partir de las 18.30 contra Deportivo Riestra en el Gigante por la 5ª fecha del Clausura en la antesala del cotejo contra Newell's.

16 de agosto 2025 · 19:15hs
Alejo Veliz anotó el primer gol de Central ante Riestra

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alejo Veliz anotó el primer gol de Central ante Riestra
Central quiere su primer triunfo en el Gigante en el segundo semestre del año.

Central quiere su primer triunfo en el Gigante en el segundo semestre del año.

Central le gana 1 a 0 a Deportivo Riestra en el Gigante con gol de Alejo Veliz de cabeza a los 8' en el marco de la 5ª fecha del Clausura 2025. El partido tiene a Yael Falcón Pérez como árbitro, mientras que en el Var está Germán Delfino.

PT 8' Alejo Veliz pone el 1 a 0 para Central

PT 36': Juan Giménez tuvo que salir por lesión

Estadísticas de Central vs Deportivo Riestra

Formaciones

El Patón Edgardo Bauza ganó la Copa Argentina con Central en 2018.

El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central

Otra historia. Los futbolistas de Central y Newell’s posan juntos para los fotógrafos dentro de la cancha en la previa de un clásico del campeonato de 1943.

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Ariel Holan en principio iría con lo mejor que dispone en Central para enfrentar a Riestra en la previa del clásico.

Central recibe a Deportivo Riestra con el clásico ante Newell's a la vuelta de la esquina

El profesor Holan concentró a 24 futblistas en Central. Uno de ellos quedará fuera del banco.

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

En vivo: Central gana 1 a 0 con gol de Veliz y Juan Giménez se fue lesionado

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"
Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Por Claudio Berón

Policiales

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Kily González al fin ganó con Platense: festejó contra un equipo con el que tiene una conexión muy especial

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario
Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
