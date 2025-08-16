En vivo: Central gana 1 a 0 con gol de Veliz y Juan Giménez se fue lesionado

La Ciudad
Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
Ovación
Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra
Ovación
Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas
La Ciudad
Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
Política
El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
La Ciudad
Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad
Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
Policiales
Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda
LA CIUDAD
El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
La Ciudad
Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
Información General
La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Ovación
¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Policiales
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino
Policiales
Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
La Ciudad
Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad
Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
LA CIUDAD
Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
POLICIALES
Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
Ovación
Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"
La Ciudad
La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central