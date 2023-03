"Si el pueblo quiere a Cristina, será Cristina", aseguró Kicillof

“Hace 50 años algunos vivos pensaron que se podía hacer un peronismo sin Juan Domingo Perón. Y no se podía, así como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina Kirchner”, señaló Axel Kicillof en el discurso del cierre del plenario. Al respecto, sostuvo: “Han inventado un fallo y una condena. Inventaron miles de causas. Pero no pueden evitarlo, la compañera es la dirigente en la que el pueblo cree, en la que confía. Es la que nuestro pueblo quiere”.