Roulier: "Que se sepa quién ordenó el espionaje y hasta dónde llegaron"

El periodista rosarino Sergio Roulier calificó como "un papelón internacional" el espionaje realizado por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a 400 periodistas argentinos que cubrieron la reunión del G20 en 2018 en el país, entre los que figura como uno de los espiados. Dijo que espera que este episodio no quede como una denuncia más y pidió dos cosas: que se sepa quién lo ordenó y hasta dónde llegaron las "investigaciones" realizadas contra periodistas y también contra empresarios y políticos.

Rouilier contó que no sabía que había sido espiado ("Me enteré leyendo el diario") y condenó que la AFI se dedique a meterse en la vida privada de periodistas y otras personas. "Esto es un papelón internacional, no debería suceder nunca más", dijo en diálogo con Lucas Ameriso en LT8.

"Es increíble que esto siga ocurriendo. Estas cosas deberían quedar en manos de la Justicia y nada más. No puede ser que la AFI se meta en la vida privada de las personas", aseguró Roulier y dijo no desconocer que la mirada de los espías estaba puesta entre otras cosas en la posición política e ideológica de las personas espiadas. "Eso es inadmisible", sostuvo.

El descubrimiento del espionaje a los periodistas que cubrieron la cubre del G20 disparará una investigación judicial y Rouilier expresó su deseo de que pueda determinar dos cuestiones: "Quién ordenó esto y hasta dónde llegaron los espías", resumió.

Entre los espiados por la AFI también figura Julio Carballo, un camarógrafo del Canal 3 de Rosario que acompañó a Roulier en la cobertura de la cumbre del G20.

Repudio del Sindicato de Prensa de Rosario

Por su parte, el Sindicato de Prensa Rosario y su comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional expresaron profundo rechazo y repudio por el espionaje realizado por la AFI durante la presidencia de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y Gustavo Arriba al frente del organismo de inteligencia, y expresó su "especial solidaridad" con Roulier y Carballo.

"La denuncia judicial realizada el viernes por la actual titular de la agencia, Cristina Caamaño, quedó radicada ante el juzgado federal N° 11 de Marcelo Martínez de Giorgi y pone al descubierto la trama utilizada para el fichaje de 403 periodistas -entre ellos los rosarinos Sergio Roulier y Luis Carballo-, 28 académicos y otras 59 personas de variada extracción y pertenencia laboral y social. Con todos ellos se usaron los mismos métodos condenables en los cuales imperó la bajeza y la persecución con el estilo que conecta, en mímesis, con la dictadura cívico militar cuyo saldo fueron 30.000 detenidos- desaparecidos, entre ellxs, cerca de 110 periodistas y trabajadores de prensa a quienes no olvidamos y por quienes no perdonamos", dijo el SPR.

Y añadió: EEl gobierno de Mauricio Macri espió sobre todo por motivos ideológicos, en el caso de periodistas por su particularidad profesional, aunque para ello haya usado como excusa la realización de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio, a fines de 2017, y la también Cumbre del G20 en el 2018. La obtención y clasificación de datos personales, familiares, de pertenencia ideológica y muchos otros que tienen que ver con las opiniones profesionales respecto de una diversidad de hechos y acontecimientos, se encontraron en la propia AFI como abominable copia de los métodos dictatoriales".