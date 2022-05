Si bien Cristina aseguró que "no hay pelea" en el gobierno, le envió un mensaje directo al presidente. Cuestionó a la Corte y criticó a la oposición por promover la boleta única

La vicepresidenta Cristina Kirchner aprovechó ayer la entrega del título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral para enviarle un mensaje directo al jefe del Estado, Alberto Fernández . Si bien afirmó que “no hay pelea , hay debate de ideas” en el gobierno nacional , la ex mandataria enfatizó: “No le estamos haciendo honor a la confianza que depositaron en nosotros” .

Cristina y las internas en el Gobierno: "No hay pelea, hay debate de ideas"

Cristina centró parte de su discurso en las cuestiones económicas y en la situación social del país y se lamentó: “No le estamos haciendo honor a tanta confianza” de la gente.

El debate

“Lo que está ocurriendo en el Poder Ejecutivo no es pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó”, dijo CFK y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar una situación que fue motivo de múltiples especulaciones y que, aseguró, es un “debate” en el seno de la coalición gobernante.

En su ponencia, la vice también recomendó “revisar algunas cosas” con el objetivo de resolver “un fenómeno que se está dando en la Argentina”, por el cual, los “trabajadores en relación de dependencia son pobres”.

“Eso nunca había ocurrido. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. ¿Por qué es esto?”, se preguntó la ex presidenta durante su discurso, en el que también advirtió que, pese a existir “casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial, hay problemas”.

Preguntas

“¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?”, interrogó también. Y continuó reconociendo que el gobierno “no le está haciendo honor a la confianza” que le depositó el electorado.

“Por eso tenemos la obligación de debatir y discutir”, dijo en referencia a sus diferencias con Fernández. Asimismo, objetó los pronunciamientos de algunos miembros del Frente de Todos (FdT), aunque sin identificarlos: “Cuando uno escucha a algunos compañeros, parece que no son solo los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas”.

Luego volvió a referirse a Alberto al afirmar que sólo podría tener “una disputa de poder” con Sergio Massa, quien lidera el Frente Renovador (FR), Héctor Daer (CGT) o Emilio Pérsico (Movimiento Evita), y agregó: “Lo elegí para que sea presidente porque no representaba a ninguna fuerza política”.

También volvió a apuntar contra miembros del oficialismo al atribuirles soltar declaraciones en off en su contra. “¿Qué clase de operaciones puede hacer un funcionario definiendo a determinadas funciones como «caja»? ¿Esa idea tiene de la función pública?”, planteó en referencia a las alusiones a que La Cámpora maneja sectores como el Pami y la Ansés.

“Conmigo no van tener el problema del off. Yo hablo y vivo en on, siempre fui así”, agregó Cristina, en un mensaje dirigido a hombres de confianza del primer mandatario.

Posteriormente, CFK cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de la boleta única de papel en las próximas votaciones, al considerar que para “la sociedad” hay problemas más importantes, como, por ejemplo, que “no tiene laburo y no le alcanza la guita”. Y añadió: “Hemos ganado y perdido todas las fuerzas políticas” con ese sistema electoral.

En otro segmento de su disertación, la titular del Senado denunció que “nunca se vio algo igual” en cuanto a que la Corte Suprema haya declarado “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en alusión al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura.

Incluso, lo comparó con la negativa a incrementar el número de integrantes del máximo tribunal. “¿Está bien pasar de 13 a 20 miembros en la Magistratura y está mal no tener más de cuatro en la Corte Suprema? ¿No será que al poder le conviene poquitos?”, dijo.

La ex mandataria, además, puso énfasis en defender el rol del Estado durante la pandemia de coronavirus y apuntó contra el discurso de los liberales, que piden achicar el gasto público.

“Si estamos vivos todavía es porque hubo Estados que pusieron plata en los laboratorios para que fabricaran vacunas”, planteó.

Asimismo, Cristina evaluó que el capitalismo devino en “un sistema de producción de bienes y servicios que se ha independizado de las ideologías” y puso como ejemplo a la República Popular China como uno de los modelos “más exitosos”.

Cristina entendió también que uno de los problemas centrales del país es su economía bimonetaria, que convirtió al dólar en moneda de ahorro y aseguró que se trata de una cuestión que requiere “acuerdos y gestión”.

Al inicio del acto, la vice recibió los símbolos de distinción (la estola, la medalla y el título académico) en el Salón de Convenciones Gala, en la ciudad de Resistencia.

La acompañaron el rector y vicerrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann y Manuel García Sola, respectivamente, mientras que en la primera fila estuvo el gobernador Jorge Capitanich.

Pedido de Fernández

En medio de la interna oficial y en la previa de las palabras de Cristina, el presidente protagonizó un acto en Tierra del Fuego e insistió en la necesidad de reforzar la unidad del Frente de Todos como herramienta de gestión.

“Lo que les pido es que pensemos todo lo que hicimos en este tiempo, pensemos todo lo que logramos en la unidad, pensemos todo lo que podremos lograr si Walter (Vuoto) sigue siendo intendente, si Gustavo (Melella) sigue siendo gobernador”, aseveró Fernández.

En esa línea. Fernández resaltó: “Por favor, miremos al futuro, que nadie nos desuna. Trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta”.

Guzmán

A su vez, el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, pidió “salir de los pensamientos cortoplacistas”, en otra réplica a las críticas a su gestión, y pronosticó que la actividad económica continuará recuperándose en 2022.

“Se proyecta una continuidad de la recuperación para este año”, subrayó el funcionario.