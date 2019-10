"La vivienda es un derecho humano"

El candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo ayer en San Juan que si resultara electo en los comicios del 27 de octubre "vamos a hacer un gobierno de un presidente con 24 gobernadores", para que la Argentina se transforme realmente "en un solo país federal". Luego Fernández, al recorrer obras de un programa de desarrollo de viviendas popular, señaló "que una vivienda digna es un derecho humano".

"La Argentina que tenemos que construir la vamos a hacer sobre la base de este modelo de trabajar juntos, dejando de lado egoísmos y uniendo fuerzas, como vemos que lo han hecho en San Juan", sostuvo Fernández durante una visita a la provincia cuyana, en la que el dirigente acompañó al gobernador peronista Sergio Uñac a inaugurar el "Paseo de las Palmeras", que es una ampliación del Parque de Mayo de la ciudad capital de San Juan.

Fernández acompañó al gobernador Uñac apenas arribó a San Juan, a presenciar un operativo de erradicación de villas, donde casi 600 familias abandonaron sus precarias viviendas en Pocito y eran trasladadas a un nuevo barrio de casas sismo-resistentes construidas por el estado.

El candidato a la presidencia dijo que "era un barrio construido por la gente como pudo donde había una vía de ferrocarril que hoy dejaron para ir a vivir a viviendas dignas, algo que antes hacia el gobierno nacional y que desde hace tiempo lo hace solo el gobierno de San Juan".

También señaló que "hoy esas familias recuperaron parte de su condición humana, porque una vivienda digna es un derecho humano" y que "eso ocurre con un gobierno que se da cuenta que lo más importante es hacer por los que menos tienen y por los más olvidados".

Aseguró que "eso es gobernar y no lo es solo ver planillas y ver que los números cierren, porque ningún número cierra si se deja de lado la dignidad de los argentinos".

"Es posible vivir en Argentina más digna" enfatizó y aseguró que "si me toca ganar, yo no me voy a dar por enterado después de 4 años que hay pobreza como hacen otros" y que "no voy a esperar años para entender que la gente se queda sin trabajo y que lo que gana no le alcanza para ser feliz como hacen otros".