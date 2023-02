Elecciones 2023: Rossi destacó que Cristina "está por encima del resto de los candidatos"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, sostuvo este sábado que Cristina "está por encima del resto de los candidatos" . Lo dijo en el marco de la interna del Frente de Todos (FdT) de cara a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. A su vez, señaló que el presidente Alberto Fernández no confirmó sus intenciones de ir por la reelección.

A su vez, el Chivo remarcó que “el presidente (Alberto Fernández) no ha confirmado que quiere ser candidato a la reelección ; ha dicho públicamente que trabaja en generar las condiciones para que el Frente de Todos sea competitivo en las próximas elecciones, que claramente tiene la voluntad política y el derecho constitucional de ser reelecto, pero no va a ser obstáculo en caso de que sea otro u otra la protagonista que mejor nos represente en el marco del proceso electoral”.

Rossi insistió en reducir los niveles de ansiedad y recordó que los procesos políticos tienen etapas. “Si hay un candidato que sobresale por sobre el resto, seguramente se podrá sintetizar en ese. Si no hay nadie, creo que es un error tratar de sintetizar en alguien que no lo hace naturalmente. Eso genera incomodidades y frustraciones, y ahí lo mejor sería llevar adelante unas Paso. Me parece que en todo este proceso hay que darle tiempo al tiempo”, analizó.

CFK 2023

El ex ministro de Defensa también se refirió a la reunión de la mesa del Frente de Todos, donde la mayoría de los intendentes se inclinaron por el operativo clamor "CFK 2023" en el cual el kirchnerismo logró incluir en el documento final algunas líneas sobre la situación judicial que afecta a la vicepresidenta.

“Fue una muy buena reunión, el hecho de que nos hayamos reunido fue positivo, se superaron las expectativas. Muchos creían que nos íbamos a sacar una foto y nada más, pero fue una reunión larga, seis horas. Cada uno de los que se expresó lo hizo con posiciones argumentadas y eso es valioso, se hizo en un marco de respeto”, comentó.

También puso énfasis en explicarle a todos los argentinos y argentinas “porqué Cristina está proscripta”.

“Tenemos que ser muy claros y explicitar que es cierto que es una condena en primera instancia, pero el manejo de los tiempos en la Justicia lo hace la misma Justicia argentina que tenemos hoy, la misma que acaba de desconocer una resolución aprobada por mayoría absoluta en el Senado que designaba a Doñate como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura. Entonces, con este Poder Judicial, es dable pensar que si Cristina mantenía su posibilidad de ser candidata o dejaba latente esa expectativa, los plazos se acortarían de forma tal que la sentencia podía ser definitiva al filo de la elección”, razonó.