El pedido de Pullaro a Milei: "Que el ajuste no lo paguen las provincias productivas"

Antes de participar de la reunión entre el presidente y los gobernadores el mandatario santafesino resaltó que no acompañarán ningún aumento de retenciones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pide que el ajuste no recaiga sobre la producción.

Antes de la reunión de este martes con el presidente Javier Milei, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, indicó que los mandatarios van a escuchar las medidas que pretende llevar adelante el gobierno nacional para reducir el déficit pero pidió que el ajuste no recaiga sobre las actividades productivas . En este sentdio, advirtió: “No vamos a acompañar bajo ningún concepto ningún aumento de retenciones a las exportaciones ni a las economías regionales” .

En diálogo con la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada, Pullaro dijo que los gobernadores van “a acompañar el achique del Estado” pero pidió “que el ajuste no lo paguen las provincias productivas”, en particular las del interior del país.

Y agregó: “Es una medida intempestiva que tomó el ministro Massa en campaña y a las provincias las perjudicó muchísimo. En Santa Fe, con una masa salarial”.

En este sentido, el gobernador santafesino reconoció que están en discusión distintas alternativas. Una posibilidad es retrotraer la reforma de Ganancias. Otra posibilidad es que se coparticipe el impuesto a los débitos y los créditos, conocido como impuesto al cheque.

En otro pasaje de la conferencia en la puerta de Casa Rosada, Pullaro dijo que los gobernadores van a “acompañar el cambio”, que encarnan tanto Milei como ellos en las provincias, pero resaltó: “Venimos a defender la producción de Santa Fe. Vamos a hacer una defensa incólume y acérrima de las economías regionales. No vamos a acompañar bajo ningún punto de vista ningún aumento de retenciones a las exportaciones, ni a la harina ni al aceite de soja”.

>> Leer más: Retenciones: primer encontronazo entre Santa Fe y la Nación

Además de la discusión sobre la situación fiscal, Milei pretende el acompañamiento de los gobernadores para su paquete de reforma del Estado y liberalización de la economía y una reforma electoral, que incluye la eliminación de las Paso y la adopción de la boleta única.

Protocolo anti piquetes

Consultado sobre seguridad, Pullaro destacó la puesta en marcha con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, del operativo Bandera, que establece un comando entre fuerzas provinciales y federales encabezado por el gobernador y la titular de la cartera nacional.

“Vamos a dar lucha sin cuartel al narcotráfico”, aseguró.

Respecto al protocolo anti piquetes, Pullaro dijo que la herramienta “sirve”, pero que debe ser usada con “racionalidad”.

“Estamos de acuerdo con que no se pueda cortar una calle, una arteria, una ruta, en nuestra provincia no lo vamos a permitir. (Pero) si hay una marcha de 10 mil personas no hay forma de reprimirla con la fuerza que tiene el Estado”, indicó.

“Tenemos que empezar a poner orden, no puede ser que cuatro, diez personas puedan cortar una calle y le jodan la vida a cientos de miles de personas que van a trabajar, que quieran circular, pero va a haber manifestaciones. Tal vez pueda haber cortes de calles, siempre que esté planificado”, señaló el gobernador de Santa Fe.