Detuvieron a un ex secretario privado de Cristina Kirchner

El ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner Isidro Bounine fue detenido ayer por la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.

La detención se produjo apenas horas después de que el juez federal Claudio Bonadio aceptara como nuevo arrepentido del caso al ex secretario de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo, acusado de participar de las maniobras de supuesto lavado de dinero atribuidas al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz.

Bounine fue detenido cerca de las 16 por efectivos de la Policía Federal cuando salía de un garaje ubicado en pleno centro porteño y mañana sería trasladado a los Tribunales Federales de Comodoro Py para ser indagado.

Bounine era el único de los ex secretarios de la ex mandataria que no había sido detenido por la investigación y habría sido señalado en el expediente por Campillo, cuya declaración como arrepentido aún permanece reservada.

Antiguo colaborador

Jorge Isidro Baltazar Bounine conoció a Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz, se sumó a su equipo de colaboradores y en 2003 migró desde esa provincia hacia la ciudad de Buenos Aires para acompañar a la familia presidencial en su gestión al frente del gobierno nacional.

En 2005 Bounine asumió como secretario de la Casa Rosada y fue parte del equipo que trabajó con la ex presidenta.

Instantes antes de que se produjera la detención de Bounine Bonadio había homologado el acuerdo de colaboración alcanzado por Campillo y los fiscales de la causa de los cuadernos.

Con la homologación del acuerdo, Campillo se convirtió en el nuevo arrepentido de la causa y su defensa ya solicitó su excarcelación, por lo que se espera que en las próximas horas recupere su libertad, tal como ocurrió con los demás imputados en caso de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, miembro clave del Ministerio de Planificación Federal del pasado gobierno, que se convirtieron en "colaboradores".

Colaboración "reservada"

El contenido del acuerdo de colaboración con el que Campillo se convirtió en arrepentido "es reservado" y la fiscalía pidió que se decrete en el expediente el secreto de sumario", remarcaron fuentes de la investigación.

Campillo, también ex titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) durante el último gobierno kirchnerista, fue detenido hace un mes, junto a su sobrino, Gastón Campillo, acusado de oficiar de "valijero" durante el kirchnerismo. Su sobrino fue excarcelado anteayer.

A pesar de que se desmarcó del mote de "valijero" en su primera indagatoria, semanas atrás se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli con el defensor oficial Gustavo Kollmann y pidió declarar como arrepentido.

Campillo fue señalado por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner Daniel Muñoz.

Acusado sin defensa

Muñoz aparece mencionado en la causa de los cuadernos sobre supuestas coimas para el otorgamiento de obras públicas, iniciada a partir del relato escrito de un ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, como el secretario presidencial que transportaba bolsos con dinero al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, donde suele alojarse la ex presidenta cuando está en la Capital Federal.

Los investigadores sospechan que Muñoz lavó además unos 70 millones de dólares a través de la compra de propiedades en Estados unidos mediante testaferros, entre los que se encuentra su viuda Carolina Pochetti.

Detenida desde octubre del año pasado, Pochetti está citada para hoy en los Tribunales Federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria, a pedido de su propia defensa.

El juez Bonadio convocó también para hoy a varios vecinos del edificio al que supuestamente Muñoz llevaba bolsos con dinero para tomarles declaración testimonial.

También fue citado para el mismo día el arrepentido financista Ernesto Clarens, quien deberá explicar algunos detalles de su declaración como arrepentido.