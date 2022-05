Cristina y las internas en el Gobierno: "No hay pelea, hay debate de ideas"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este viernes que en el Gobierno "no hay pelea sino debate de ideas", al referirse a las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández.

"Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación, que, aseguró, es un "debate".

La vicepresidenta también consideró que “nunca se vio algo igual” a una Corte que declara “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios".

Lo dijo al hablar sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, Chaco, donde recibió un doctorado honoris causa por parte de esa casa de altos estudios.

En vivo desde Chaco, ceremonia de entrega del doctorado Honoris Causa de la UNCAUS.

Cristina no dejó pasar la ocasión para cuestionar a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que "la sociedad" tiene problemas más importantes, como que "no tiene laburo y no le alcanza la guita".

La vicepresidenta también consideró en su discurso en Chaco que existe "insatisfacción democrática" y remarcó que a la gente "la plata no le alcanza, no llega a fin de mes, y hay trabajadores en relación de dependencia pobres, algo que no había pasado nunca en la Argentina".

"La pobreza la ubicábamos siempre por afuera del sistema formal, ahora no, esto es por la concentración de los ingresos y un sistema de salarios bajos", remarcó.

Previamente dijo que "terminar tres mandatos con una Plaza de Mayo llena, de bote a bote, aquel 9 de diciembre de 2015, es la mejor medalla que en el peronismo se puede aspirar".

En el primer tramo de su exposición, tras recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), la ex mandataria sostuvo que "el capitalismo se ha independizado de la ideología, hoy es un sistema de producción de bienes y servicios, produce desde proteínas hasta celulares".

"¿Por qué se ha independizado de las ideologías? Porque el capitalismo es el sistema de producción de Estados Unidos, nadie lo duda, pero en China también el sistema de producción es capitalista y ¿quién gobierna en China? El partido comunista chino, que es un sistema de partido único", prosiguió.

De inmediato, entre risas dijo: "Van a decir que levanté el sistema comunista chino". "Pero el capitalismo más exitoso es el de China, no se registra que alguien haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción como China ha llevado adelante", remarcó.

Por otro lado, también afirmó que si tuviera que elegir una Constitución de las que rigieron en Argentina se quedaría con "la de 1853", aunque aclaró que la más le gustó fue la sancionada en 1949 bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón.