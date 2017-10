"Construyeron un desaparecido", dijo Carrió sobre la muerte de Santiago Maldonado

La disputada nacional y electa nuevamente por Cambiemos Elisa Carrió apuntó esta noche contra la comunidad mapuche por la demora en la búsqueda del cuerpo de Santiago Maldonado al señalar que "construyeron un desaparecido y privaron a sus padres de estar con su hijo 60 días".

"La mentira la comenzó un mapuche", planteó Carrió en referencia a Matías Santana, quien dijo a la Justicia que el joven artesano había sido trasladado "en un Unimog hasta la ruta 40 y de ahí se lo llevan para Esquel en una camioneta que dice Gendarmería".

"¿Por qué lo hicieron testimoniar? ¿Qué periodistas, qué organizaciones de derechos humanos.? Había muchos que sabían la verdad. Construyeron un desaparecido. Privaron a sus padres de estar con su hijo 60 días", remarcó la diputada en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Carió TN caso Maldonado

Carrió sostuvo días atrás que existía un "20 por ciento de posibilidades" de que Maldonado se encontrara en Chile con la RAM. En esta oportunidad, explicó: "Dije parte de la verdad. Había dos hipótesis que eran que estuviera donde estaba o que estuviera en Chile".

"No me arrepiento de lo que digo, pido disculpas si se interpretó mal. Si estaba en Chile podía estar con vida. Si estaba donde estaba, estaba muerto. No podía decir lo otro porque era demasiado fuerte para la sociedad. Me hubieran saltado de la misma manera", argumentó.

Además, Carrió había establecido una comparación entre la conservación del cadáver y Walt Disney, lo que generó muchas críticas contra "Lilita", quien se tuvo que disculpar luego con la familia de Maldonado. En ese sentido, la diputada electa sostuvo que utilizó "una frase de la jerga judicial para explicarle al pueblo que la preservación del cuerpo tenía que ver con el frío".

"Yo no soy de las personas que se callan. No soy de las personas que no hablan porque no conviene. Siempre traté de decirle toda la verdad al pueblo. Me debo a un pueblo y ese pueblo me respaldó", precisó. Por último, Carrió reveló que se enteró del hallazgo del cuerpo de quien por entonces no estaba confirmado que fuera el artesano "media hora antes" de ingresar al estudio de televisión en el que expuso sus consideraciones la semana pasada.