Una ráfaga de ocho tiros sacudió esta madrugada la zona de Cafferata al 3900 cuando un grupo de personas pasó por el lugar y disparó contra el frente de una casa. El ataque tenía un destinatario claro, al que además le dejaron un cartel escrito a mano que afirmaba que "con la mafia no se jode". Sin embargo, el propietario del lugar afirma que se equivocaron de dirección. No hubo heridos.

“Las deudas de droga se pagan, tienen hasta el miércoles para dejar las casas. Con la mafia no se jode”, escribieron en un cartel a mano que dejaron esta madrugada en el portón verde de la casa que está ubicada en la zona de Cafferata y Presidente Quintana.

La amenaza tenía un destinatario claro con nombre y apellido, pero no sería el dueño de la vivienda.

El 28 de mayo pasado, es decir hace diez días, esa misma zona fue sacudida por otro ataque a tiros en el que le descerrajaron siete tiros sobre el frente de una vivienda y dejaron una nota similar que decía: "Las deudas por drogas se pagan”.

“Esta gente se equivocó de lugar. Yo soy un pobre tipo que ni trabajo tengo. No me alcanza ni para subsistir. Si mi señora no labura prácticamente ni comemos y ahora esto...”, señaló el hombre que vive en la casa en diálogo con Canal 3 y que afirmó no tener nada que ver con el ataque, aunque admite conocer al destinatario de la amenaza.

“Están todos asustados”, afirmó el dueño de casa, cuyos integrantes se despertaron esta madrugada con la ráfaga de tiros que sobresaltó a todos, algunos de los cuales quedaron en la fachada y otros ingresaron a un dormitorio donde solían dormir dos de sus hijos.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar y procedió al secuestro de siete vainas servidas de calibre 9 milímetros. Interviene en el caso personal de la comisaría 21ª.