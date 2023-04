Un hombre fue víctima de un millonario robo frente del Monumento a la Bandera

"Salí de hacer una trámite en el centro, paré en el semáforo y dos personas que se trasladaban en moto me reventaron dos vidrios y me robaron un bolso con dinero. Fue rápido, en dos minutos y a plena luz de día", contó el automovilista.

En ese sentido, agregó: "Golpearon fuerte, miré para atrás y vi que me reventaron los vidrios. Me dijeron que agache la cabeza. No sé si me apuntaban con un arma o un cuchillo. No llegué a ver nada. Me sacaron un maletín con dinero. Llevaba un millón de pesos".