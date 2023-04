Piden prisión perpetua para la acusada de matar a su pareja trans

Entonces Tamara aseguró que aquel trágico domingo Sofía discutió con Thalía. “Mi hermana me dijo «era mi vida o la de ella, me agarró del cuello y me dijo que me bajara los pantalones y yo le dije Sofía dejame de joder, sabés que me gustan las mujeres»”, recordó la joven.

Si bien la pareja llevaba pocos meses viviendo en la casa de los padres de la víctima, la familia de la joven hace más de 30 años que vive en esa cuadra del barrio Saladillo. Y fueron ellos quienes contaron que, tras apuñalar a Sofía, Brandon bajó la escalera nervioso, dejó el cuchillo y se fue corriendo de la casa hacia el oeste.

Según un hermano de Sofía, el día del crimen la pareja “discutió y empezaron a gritar. Cuando Sofía quiso bajar la escalera Brandon le tiró una puñalada y la lastimó. Ella quedó tirada, le dio en la panza y quedó ahí”, dijo. Según los mismos familiares la pareja se estaba golpeando o al menos uno de los dos estaba agrediendo al otro cuando se desencadenó el ataque. Más tarde, mientras la policía buscaba a Brandon, trascendió que el joven estaba “dando vueltas por Villa Gobernador Gálvez” y alrededor de la 19 fue detenido en la zona sur por efectivos de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).