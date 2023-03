Murió una mujer de 43 años que había sido herida en una balacera en zona sur

Los nenes baleados junto a Máximo Jerez se recuperan pero no pierden el pánico

La mujer, de 43 años e identificada como Alejandra Esther Sánchez, falleció esta madrugada alrededor de as 3.45 en el Heca debido a la gravedad de las heridas sufridas en el cráneo, cuello y omóplato izquierdo.

En tanto los heridos fueron identificados como L. R. C., de 18 años (herida de arma de fuego en ambos miembro inferior izquierdo y derecho, y miembro superior derecho); P. L. , de 17 años (herida de arma de fuego en tórax posterior y miembro superior izquierdo), y E. C. C., de 21 años (herida de arma de fuego en tórax, abdomen y miembro superior izquierdo).

El médico policial, en tanto, recomendó la realización de la correspondiente autopsia.

Por otra parte, , personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) secuestró en las últimas horas un vehículo que podría ser el que utilizaron los sicarios en la mortal balacera mortal. El vehículo presentaba varios impactos de bala.

Interviene en la causa el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación