Manejaba a alta velocidad, se negó a realizarse el test de alcoholemia y escupió a los policías

Una persona que transitaba a alta velocidad cruzó semáforos en rojo y al ser detenido no solo se negó a realizarse el test de alcoholemia, sino que escupió a a los agentes policiales . Como consecuencia de su rebelde y cuestionable actitud terminó detenido.

Todo se produjo en la madrugada de este viernes cuando un individuo, que se desplazaba en un auto de alta gama, manejaba a alta velocidad por la zona de la facultad de Medicina de la UNR y no respetando los semáforos. Ante esta situación personal policial lo detuvo, pero se negó a realizarse el test para determinar si había consumido alcohol. Y como si fuera poco, durante la discusión, no tuvo mejor idea que escupir a los policías.

A la zona del incidente no solo concurrieron agentes de tránsito, sino también policiales porque el individuo se mostró sumamente agresivo. No solo no quiso realizarse el test sino que tampoco quería mostrar la documentación del vehículo. Como consecuencia de su accionar fue arrestado y derivado a una comisaría, de acuerdo a lo informado por las autoridades.

En cuanto al vehículo, un Chevrolet Camaro blanco, fue llevado con la grúa al corralón municipal. El valor del mismo ronda los 90 mil dólares.