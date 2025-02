La familia de Ivana Garcilazo tras la captura de Reifenstuel: "Ahora va a descansar en paz"

Los hermanos de Ivana Garcilazo no se detuvieron hasta lograr la captura

El asesino se hacía llamar Lucio y aseguraba ser uruguayo. ¿Cómo se llegó a él? Un vecino de la localidad lo identificó y, ante la oferta de los 10 mil dólares de recompensa, tomó contacto con Fiscalía y de allí a Interpol sólo fue un trámite. No se resistió y dio su nombre.

Emoción, tristeza y alegría

Las hermanas de Ivana sienten una emoción inexplicable con la captura del tercer hombre. Silvina y Laura viajaron en su momento a Bolivia y entregaron fotos de Reifenstuel. Silvina vendió sus pocos bienes para viajar y en este tiempo sólo vivió para lograr la captura del prófugo.

—¿Qué sintieron cuando les avisaron que se había concretado la captura?

—Una mezcla de angustia, emoción, alegría y tristeza. No sabíamos de la captura y ahora sabemos que todo comenzó el jueves, pero no nos dijeron nada como para mantener la reserva. El tema de la recompensa fue fundamental, pensemos que a quien colabora le pagan 40 veces más que al sicario que mata. En este caso sólo nos dijeron que un hombre lo identificó y lo denunció. Reifenstuel estaba como docente en Samaipata, pero en una especie de instituto de apoyo, no era una escuela formal.

—¿Cuál es el lugar que ocupa Ivana hoy en el corazón de los centralistas?

—Es un emblema. La aman y muchos creen que a partir de su muerte es una especie de ángel guardián; ganamos clásicos y salimos campeones. La gente la toma como un emblema, inclusive sucedieron cosas increíbles: en un partido en que los familiares estábamos en la cancha apareció una mariposa y se me posó en una medallita de ella que siempre llevo conmigo. La gente de la hinchada le agradeció hasta el campeonato y los jugadores dieron una vuelta con su foto.

La vida de la familia Garcilazo cambió drásticamente tras el crimen. "Mi padre estuvo muy mal, mi abuela está tomando antipsicóticos y varios de los hermanos tenemos diagnosticada depresión. Estos tres hombres nos destruyeron la vida; desde lo económico hasta lo sentimental", cuenta Silvina mientras mira hacia un rincón de la amplia sala donde se hace la nota y sostiene una foto de su hermana en la que se pide "justicia". La familia contó que tanto los fiscales como los funcionarios que participaron de las alternativas de la captura hoy estaban "emocionados".

Macos Cella, un conocido penalista, tomó la querella desde un principio y participó de cada acción que impulsó la búsqueda y la posterior captura del prófugo.

—¿Cómo sigue ahora la instancia judicial?

—Cuando se hizo el pedido a Interpol se solicitó, en un mismo trámite, la captura y extradición, con lo que pese a que esto depende de la Justicia boliviana se realiza en un trámite único, creo que en los próximos quince días se podrá realizar la audiencia imputativa. Por otro lado, confiamos siempre en la Justicia local y en las acciones tanto de la Gobernación como del Ministerio Público de la Acusación para que se pudiera capturar a Reifenstuel,

La familia de Ivana está quebrada. La tarde del martes todos tienen los ojos hinchados de llorar pero también un gesto de alivio, de paz. "Ivana va a descansar en paz", sentencia Silvina, y por primera vez no parece esa una frase repetida tantas veces por tantas víctimas.