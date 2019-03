Indignados con las fuerzas de seguridad

"Todo esto, amigo, es por la falopa. Ametralladoras, gente tirando a mansalva. Rematando gente en el piso a sangre fría. ¿A qué le da esa escena? A droga. Bueno, viene por ahí la cosa", dijo sin vueltas un residente de la zona. "Como si lo que pasó no hubiera sido ya un desastre espantoso, la ambulancia nunca llegó. Todos los vecinos llamaron. A la policía hubo que convencerla para que se llevaran a los heridos graves en los móviles. Claro, no era para juntar la moneda de los que venden droga. El problema es que acá ya no hay diferencias entre la policía y la Gendarmería. ¿Dónde está la Gendarmería que sólo pasa para apretar a los vecinos, revisar a los pibitos del barrio que todos saben que no andan en nada y le sacan la plata? Vos tenés que ver como los agarran a los cachetazos. A los mismos vecinos nos revisan cuando estamos en la vereda y si tenés un mango, te lo sacan. ¿Y anoche dónde estaban? Llegaron cuando estaba hecho. Y encima nos querían prepear. Nosotros, los vecinos, estamos solos. Todo acá gira por la moneda. Si tenés la moneda está todo bien. Los gendarmes y los policías son buenos para sacarle la plata a los pibes del barrio o a los mismos vecinos, pero anoche nadie sabía qué tenían que hacer. Dan asco señor. Asco", dijo con indignación otra vecina.