Imputan por intento de femicidio al ex de una mujer quemada

Mientras Erica Vanesa Olguín continúa peleando contra la muerte en la sala de terapia intensiva del Hospital Provincial, su ex pareja, Adrián Maximiliano B., fue imputado ayer por el fiscal Adrián Spelta como autor de una tentativa de homicidio doblemente calificada por el vínculo y por femicidio contra la mujer. Tras ello la jueza de primera instancia María Isabel Más Varela le dictó la prisión preventiva por el plazo del ley, es decir al menos dos años.

Según la imputación, el miércoles a la mañana y tras una fuerte discusión, el acusado roció con un combustible que sería nafta a Olguín y la prendió fuego dentro del baño de la casa que compartían en Villa Gobernador Gálvez aunque estaban separados. Como consecuencia de ello la mujer, de 36 años, sufrió quemaduras de 2º grado en el 70 % del cuerpo “afectándole el rostro, los hombros, el cuello, el tórax, los genitales y las piernas”.

Tras la agresión Adrián B. salió de la casa y en su defensa, ante los vecinos que acudieron a ayudar a la mujer que gritaba deseperadamente, el acusado dijo que sólo había querido asustarla. Tras ello escapó de la vivienda de Levalle al 2500 donde se desencadenó el drama. Sin embargo, horas más tarde fue detenido por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la casa de una hermana ubicada en el barrio Latinoamérica de Rosario.

Denuncias previas

Mediante una videoconferencia Adrián Maximiliano B., de 40 años, escuchó ayer la acusación de boca del fiscal Spelta. Entre el cúmulo de evidencias en su contra un dato no pasó desapercibido. Fue la denuncia que Olguín había realizado contra su entonces pareja el 11 de enero de 2017 en la que la mujer describió la violencia que padecía y en la que sostenía que era la primera vez que Adrián B. la golpeaba con una trompada en la cara entre otras agresiones.

Olguín tenía por entonces una hija de una pareja anterior y estaba embarazada. En la misma denuncia la mujer dejó constancia que sabía que la ex concubina de Adrián B. también lo había denunciado reiteradamente por violencia de género.

Tras esa presentación, a Erica se le entregó un oficio para la Fiscalía de Violencia Familiar a fin de tramitar la respectiva exclusión de hogar de su pareja y la consecuente prohibición de acercamiento. Ella aceptó abrir una causa penal, pero tres años más tarde los protagonistas de la denuncia residían en una humilde casa de pasillo de Levalle al 2500 en Villa Gobernador Gálvez. Separados pero viviendo bajo el mismo techo y junto a dos pequeñas hijas de 3 y 7 años.

Tal era el grado de tensión entre Olguín y su ex pareja que la mujer había advertido a su hija de 7 años que ante la menor discusión entre ambos corriera a la casa de una vecina y pidiera que llamaran a la policía.

La última pelea

El miércoles la nena vio el comienzo de una nueva pelea entre sus padres, corrió a la casa de la vecina pero esta vez fue demasiado tarde. Esa mujer relató que llamó a la policía y que luego fue a la casa de otra residente del pasillo para acceder a la casa de Olguín, donde la hallaron gravemente herida. Además de las quemaduras tenía un fuerte golpe en la cabeza.

“Estaba sentada y toda quemada. Le dije «¿Vane vos te hiciste eso?». Ella con la cabeza me dice que no. Y lo veo bajar a Adrián vestido con una campera azul con vivos blancos y rojos. Le dije «¿Que hiciste?» y él respondió con un tono nervioso: «La quise asustar». Por lo que me quedé junto a ella, que tenía un olor a nafta con aceite, como la que tenían con Adrián en un bidón y usaba para cargarle nafta a la máquina de cortar pasto”, explicó la vecina en su declaración.

Al menos otros cuatro vecinos de la zona escucharon que Adrián B. habló con ellos, dijo haberla querido asustar a Erica y luego se perdió en las calles de Villa Gobernador Gálvez a bordo de su moto. En la humilde casa quedaron rastros de sangre y toda la evidencia de que fue el baño el lugar donde el hombre intentó asesinar a Olguín.

La noche del mismo día efectivos de la AIC detuvieron a Adrián B. en la casa de una hermana en Fontezuela al 2600, en inmediaciones del Fonavi Latinoamérica de Ovidio Lagos al 2800. El fiscal indicó que al ser revisado por un médico forense se constató que tenía “varias heridas, lesiones y ampollas por quemaduras” recientes en los dedos de la mano izquierda y la pierna derecha por el contacto “con altas temperaturas”.

En el final de la audiencia, la jueza Más Varela le dio la derecha a la acusación, aceptó la calificación del hecho y dictó para Adrián B. la prisión preventiva por el plazo de ley. El destino jurídico del acusado quedó atado a la evolución de la salud de Erica Vanesa Olguín.

L.G.